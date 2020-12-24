В Хабаровске судят бывшего главу дорожного управления

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24 декабря 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске начался судебный процесс над экс-главой управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Олегом Гроо.

Следователи настаивают на версии, согласно которой Гроо в 2016 году оказывал содействие коммерческой организации. С помощью его вмешательства компании удалось заключить контракт на ремонт участка автомобильной дороги в Центральной район краевой столицы. За это он получил вознаграждение в размере 3,9 млн рублей, считают в СК.

- Злоупотребляя должностными полномочиями, подписал справки, содержащие недостоверные сведения об объёмах выполненных ремонтных работ. В результате коммерческой организации были перечислены денежные средства в завышенном размере. Действия злоумышленника причинили ущерб бюджету города Хабаровска в сумме свыше 7 миллионов рублей, - добавили в СКР по региону.

Напомним, что Гроо ранее заявлял, что вывозить снег с улиц необязательно, поскольку он «имеет свойство таить».

В 2018 году чиновник был обвинен в препятствовании законной предпринимательской деятельности, однако было заключено перемирие сторон в ходе предварительного слушания.