Депутат МГД Герасимов: В сложные времена новогодняя атмосфера особенно необходима

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24 декабря 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, фото соцсети

Детям необходимо новогоднее настроение несмотря на пандемию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Встреча Нового 2021 года в Москве, как и по всему миру, проходит с многочисленными ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Отменены массовые новогодние мероприятия, в том числе и детские елки, не работают музеи и культурные центры. Тем не менее, новогодняя атмосфера не просто нужна, а необходима, особенно в сложные времена. И в первую очередь, она необходима детям, которые ждут Новый год, волшебство этого праздника, подарки. Поэтому, несмотря на пандемию, праздничные программы благотворительных фондов и волонтерских объединений - в самом разгаре», - сказал Герасимов.

Кроме того, парламентарий рассказал о личном участии в таких мероприятиях.

«Жизнь продолжается, несмотря на ограничения. Я, как и многие жители нашего округа, стараюсь участвовать в программах благотворительности, взаимопомощи, особенно если вопрос касается детей. Мне кажется, детство каждого ребенка должно быть счастливым. Поэтому в этом году, когда дети лишены новогодних елок, праздничных мероприятий с Дедом Морозом и Снегурочкой, особенно хотелось порадовать их, вручить подарки. Именно поэтому, как и в прошлом году перед Новым годом, я провел благотворительную акцию в рамках проекта «Крепкая семья» и волонтерского объединения и вручил подарки для самых маленьких представителей малообеспеченных и многодетных семей в Западном округе», - добавил Герасимов.

По словам депутата, ребятам, которым вскоре предстоит поступление в школу, были подарены школьные наборы - портфели, наполненные нужными младшеклассникам принадлежностями. «К полезным подаркам прилагались, конечно же, и традиционные наборы сладостей - без этого детские новогодние наборы трудно представить. Все ребята, которым я вручал портфели и подарки, - замечательные, очень любознательные, бодрые и веселые, а главное, смелые, задавали мне огромное количество вопросов. Я уверен, что они будут учиться отлично», - подчеркнул депутат.

Кроме того, депутат пожелал каждому ребенку счастья и здоровья. «Детство - это самое лучшее, светлое время нашей жизни, и оно, конечно, должно быть счастливым, беззаботным. Я уверен, что каждый ребенок должен быть под защитой своих родителей и государства. Это наш общий долг перед подрастающим поколением, нашими посланцами в будущее», - заключил Герасимов.