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Депутат МГД Герасимов: В сложные времена новогодняя атмосфера особенно необходима

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Герасимов: В сложные времена новогодняя атмосфера особенно необходима
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, фото соцсети

Детям необходимо новогоднее настроение несмотря на пандемию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Встреча Нового 2021 года в Москве, как и по всему миру, проходит с многочисленными ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Отменены массовые новогодние мероприятия, в том числе и детские елки, не работают музеи и культурные центры. Тем не менее, новогодняя атмосфера не просто нужна, а необходима, особенно в сложные времена. И в первую очередь, она необходима детям, которые ждут Новый год, волшебство этого праздника, подарки. Поэтому, несмотря на пандемию, праздничные программы благотворительных фондов и волонтерских объединений - в самом разгаре», - сказал Герасимов.

Кроме того, парламентарий рассказал о личном участии в таких мероприятиях.

«Жизнь продолжается, несмотря на ограничения. Я, как и многие жители нашего округа, стараюсь участвовать в программах благотворительности, взаимопомощи, особенно если вопрос касается детей. Мне кажется, детство каждого ребенка должно быть счастливым. Поэтому в этом году, когда дети лишены новогодних елок, праздничных мероприятий с Дедом Морозом и Снегурочкой, особенно хотелось порадовать их, вручить подарки. Именно поэтому, как и в прошлом году перед Новым годом, я провел благотворительную акцию в рамках проекта «Крепкая семья» и волонтерского объединения и вручил подарки для самых маленьких представителей малообеспеченных и многодетных семей в Западном округе», - добавил Герасимов.

По словам депутата, ребятам, которым вскоре предстоит поступление в школу, были подарены школьные наборы - портфели, наполненные нужными младшеклассникам принадлежностями. «К полезным подаркам прилагались, конечно же, и традиционные наборы сладостей - без этого детские новогодние наборы трудно представить. Все ребята, которым я вручал портфели и подарки, - замечательные, очень любознательные, бодрые и веселые, а главное, смелые, задавали мне огромное количество вопросов. Я уверен, что они будут учиться отлично», - подчеркнул депутат.

Кроме того, депутат пожелал каждому ребенку счастья и здоровья. «Детство - это самое лучшее, светлое время нашей жизни, и оно, конечно, должно быть счастливым, беззаботным. Я уверен, что каждый ребенок должен быть под защитой своих родителей и государства. Это наш общий долг перед подрастающим поколением, нашими посланцами в будущее», - заключил Герасимов.

ГБ

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