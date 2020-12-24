Депутат МГД Шарапова: Новый «КТ-калькулятор» поможет определять тяжесть пневмонии

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24 декабря 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, фото: соцсети

Новый «КТ-калькулятор» на основе искусственного интеллекта даст возможность быстрее помогать пациентам в период пандемии коронавируса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.



«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Доступ к нему открыт не только для московских врачей, но и для специалистов из регионов - доступ на сайте: ct.emias.mos.ru. «КТ-калькулятор» поможет в определении тяжести пневмонии и постановке диагнозов на основе КТ- и МРТ-снимков. Это даст возможность быстрее помогать еще большему числу пациентов», - сказала Шарапова.

Депутат уточнила, что новый современный «КТ-калькулятор» - это нейронная сеть для оценки степени поражения легких. «Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов сразу же сопоставляют с результатами КТ этих же пациентов. Нейронная сеть помогает врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии - и, соответственно, определиться с тактикой лечения. Если ситуация тяжелая, то больного сразу же госпитализируют, проведут КТ-диагностику или рентген и начнут немедленное лечение. Если же больной в хорошем состоянии, то можно не тратить время на избыточное обследование. Калькулятором смогут пользоваться те, у кого нет возможности срочно сделать компьютерную томографию», - добавила Шарапова.

По ее словам, когда пандемия коронавируса только началась, стало понятно, что компьютерная томография - это самый эффективный вид диагностики. «Технологии искусственного интеллекта, которые нужны для того, чтобы поставить диагноз, развиваются постоянно. И сейчас нам нужно двигаться вперед, чтобы иметь возможность помочь еще большему числу пациентов», - сказала Шарапова.

Ранее сообщалось, что всего с марта 2020 года московские врачи вылечили от коронавируса более 500 тыс. человек.