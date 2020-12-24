Спикер Совфеда Матвиенко призвала граждан России не закупать лекарства впрок
24 декабря 2020, 13:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг, 24 декабря, призвала граждан страны не закупать лекарства впрок в связи с их ограниченным сроком годности, а также не заниматься самолечением.
Матвиенко в рамках итоговой пресс-конференции обратилась к россиянам и порекомендовала им не приобретать лекарственные препараты впрок, поскольку они могут испортиться. Спикер Совфеда также попросила граждан при наличии плохого самочувствия обращаться к врачам, а не лечиться самостоятельно.
По словам Валентины Матвиенко, в начале пандемии COVID-19 не все фармацевтические компании были готовы быстро наращивать объемы производства необходимых лекарств, но уже сейчас многие из них выходят на требуемые параметры.
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