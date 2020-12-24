Спикер Совфеда Матвиенко призвала граждан России не закупать лекарства впрок

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24 декабря 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг, 24 декабря, призвала граждан страны не закупать лекарства впрок в связи с их ограниченным сроком годности, а также не заниматься самолечением.

Матвиенко в рамках итоговой пресс-конференции обратилась к россиянам и порекомендовала им не приобретать лекарственные препараты впрок, поскольку они могут испортиться. Спикер Совфеда также попросила граждан при наличии плохого самочувствия обращаться к врачам, а не лечиться самостоятельно.

По словам Валентины Матвиенко, в начале пандемии COVID-19 не все фармацевтические компании были готовы быстро наращивать объемы производства необходимых лекарств, но уже сейчас многие из них выходят на требуемые параметры.