Кручу, верчу, запутать хочу. Что будет с нашей накопительной пенсией?

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная система обязательных пенсионных накоплений будет преобразована в систему добровольных пенсионных накоплений. Судя по часто меняющимся правилам в пенсионной системе, реформа идёт совершенно бессистемно.



Первый зампред Центробанка Сергей Швецов, заявивший на днях об этом, вызвал бурю комментариев и предположений, хотя не по чину ему заниматься пенсиями. Детали преобразований не сообщаются, обсуждение пенсионной реформы запланировано на январь 2021 года. Чиновник утверждает, что накопительные счета не разморозят, средства на них никуда не пропадут, но новые уже не будут туда поступать. Возможно, альтернативой этому инструменту государство предложит инвестиционные счета на срок от 10 лет. Только в какой валюте? Рубль так колбасит, что за 30 лет его курс по отношению к доллару изменился с 3 до 80 рублей.



По подсчётам специалистов, заморозка накопительной части пенсии с 2014 по 2023 годы принесёт госбюджету экономию в 5 трлн рублей. Минфин уже предлагал часть накопительной пенсии перенаправить на финансирование страховой пенсии.



Последствиями такого отпочкования системы пенсионных накоплений из государственной в добровольную станет создание альтернативных офисов пенсионных фондов со штатом сотрудников, которых тоже нужно будет кормить за счёт наших накоплений. То есть был один Пенсионный фонд, станет два. Разве от этого увеличится размер пенсии? Тем более, что граждане уже не доверяют никаким преобразованиям в этой сфере. За 30 лет свободной России вы почему если не создали собственную внятную пенсионную систему, то хотя бы не скопировали у западных демократий? Почему немецкие и американские бабушки и дедушки путешествуют по всему миру, а наши пенсионеры последний хрен без соли доёдывают? Пенсионную реформу надо начинать с того, что все чиновники, депутаты, госслужащие будут получать точно такую же пенсию, как и вся страна, никаких надбавок в 300 тысяч рублей в месяц. Хотите большую пенсию - сделайте так, чтобы у всех она была большая.



