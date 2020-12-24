Челябинские музыканты и артисты устроили концерт под окнами больницы

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24 декабря 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Несмотря на пандемию, маленьким пациентам устроили настоящий праздник.

Как сообщали «Аргументы недели», организаторами концерта возле Челябинской областной клинической больницы выступили фонд «Искорка», который помогает детям, больным онкологией, оркестр Росгвардии и больничные клоуны «Семья Пилюлькиных». В этом году устраивать праздники в отделениях запрещено в целях безопасности, поэтому мероприятие решили провести в таком формате.

Музыканты Управления Росгвардии сыграли для ребят новогоднее попурри, а больничные клоуны подготовили развлекательную программу. Из окон больничных палат ребята увидели веселых клоунов, снеговика, елочку и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой.

По словам Натальи Широковой, руководителя проекта «Семья Пилюлькиных», больничные клоуны уже несколько месяцев не видели своих подопечных. Они общаются только по телефону. «Часто к нам обращаются родители и просят позвонить их ребенку. В Санкт-Петербурге коллеги транслируют выступления клоунов на большом телевизоре, нам тоже бы хотелось организовать все таким образом», – рассказала Наталья Широкова.

Иван Кузнецов, руководитель оркестра Управления Росгвардии по Челябинской области рассказал, что музыканты с радостью согласились сыграть для ребят. Они уже не первый раз выступают для пациентов Челябинской областной клинической больницы.