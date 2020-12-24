Впервые в WOW ARENA состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

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24 декабря 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 30 декабря по 7 января каждый день на сцене концертной площадки WOW ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна», впервые на юге России зрители увидят грандиозное ледовое шоу «Аленький цветочек» с участием мировых звезд фигурного катания. Билеты можно приобрести на сайте navka.show и в кассе WOW ARENA.

В проекте прославленной российской чемпионки Татьяны Навки сказочным образом объединятся профессионализм фигуристов мирового уровня, новейшие спецэффекты и сценические решения, а также потрясающая музыка, написанная специально для этого шоу.

«Аленький цветочек», впервые воссозданный на льду, – обновленная версия русской народной сказки Сергея Аксакова, покорившей сердца нескольких поколений. Мне хочется показать зрителям, какие огромные возможности и потенциал кроются в жанре ледового спектакля. Сохранив классическую тему и известный сюжет, мы покажем «Аленький цветочек» в новых красках и в необычной интерпретации», – отметила продюсер проекта Татьяна Навка.

В проекте примет участие целая плеяда талантливейших фигуристов, олимпийских чемпионов и призеров международных соревнований. В главных ролях чемпионы Европы, серебряные призеры Чемпионата мира, бронзовые призеры командного Чемпионата мира, серебряные призеры финала Гран-при, двукратные чемпионы России – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, Олимпийский чемпион – Виктор Петренко, серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронзовый призер Чемпионата мира – Александр Энберт, двукратный серебряный призер Чемпионата Европы, двукратный серебряный призер командного Чемпионата мира, четырехкратный чемпион России – Максим Ковтун, двукратная чемпионка Европы, призер Чемпионатов Европы и мира, трехкратная чемпионка России в парном катании – Юко Кавагути, двукратный призер Чемпионата США и Чемпионата мира по фигурному катанию – Филип Уоррен, а также многие другие звезды фигурного катания.

Над проектом работали профессионалы своего дела. Режиссер-постановщик шоу — Алексей Сеченов — известен своим участием в создании церемонии вручения премии «Муз-ТВ», творческих вечеров композитора Игоря Крутого, певицы Аллы Пугачевой, концертов Пола Маккартни в Москве и Санкт-Петербурге, церемоний открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и других грандиозных шоу, включая и мюзикл на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

В ледовом шоу «Аленький цветочек» собраны новейшие технологии и спецэффекты, некоторым из которых не существует аналогов в мире. Музыка для шоу создавалась известным композитором Сергеем Ковальским. Ведущие музыкальные партии в «Аленьком цветочке» озвучили звезды российской эстрады – Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Николай Басков, Григорий Лепс, Анита Цой и многие другие звездные исполнители.

«Мы не случайно выбрали WOW ARENA в качестве места проведения шоу на Юге России. Во-первых, Красная Поляна является одним из лучших мест для отдыха в нашей стране. Ежегодно в поисках новых впечатлений сюда приезжают гости со всей России и мира, в том числе любители

зимних видов спорта. Во-вторых, сравнительно новая площадка WOW ARENA всего за год своей работы уже успела стать центром проведения крупнейших спортивно-культурных событий. Но ледового шоу здесь еще не было. Будем исправлять!», - комментирует Татьяна Навка.

Организаторами шоу будет проведен полный комплекс организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Будут соблюдены меры предосторожности, дезинфекционного и масочного режима, а также социального дистанцирования при посещении культурно-массовых мероприятий.

Справка:

Многофункциональная ивент-площадка WOW ARENA была открыта 18 октября 2019 года, расположена на Курорте Красная Поляна рядом с «Казино Сочи». Это площадка общей площадью 4600м2, высотой здания в высшей точке 18м2 и вместимостью до 5000 человек. Здесь проводятся самые разные мероприятия: концерты, деловые форумы, боксерские бои, выставки и др.

WOW ARENA соединена общим переходом с «Казино Сочи» и отелем Marriott Sochi Krasnaya Polyana, что является удобной инфраструктурной особенностью площадки. Работает WOW ARENA круглогодично. Является партнером игорной зоны «Красная Поляна», курорта Красная Поляна, группы компаний WOW Sochi, билетных операторов и многих других организаций.