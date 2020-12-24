Сергунина: онлайн-экскурсии и лекции об архитектуре европейских столиц вошли в программу московского марафона «День реставрации»

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24 декабря 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Посвятить свой день изучению памятников культуры и архитектурных шедевров Москвы и других европейских столиц можно будет 26 декабря. Желающих ждут встречи с гидами, историками и реставраторами.

Столичный Департамент культурного наследия приглашает всех желающих стать участниками познавательного онлайн-марафона «День реставрации». С 13:00 до 21:00 26 декабря на YouTube-канале ведомства будет идти трансляция экскурсий, лекций, конкурсов и мастер-классов. Все они посвящены культуре, истории, архитектуре, а еще новогодним и рождественским традициям Москвы и других европейских столиц.

«Зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником — Олегом Павловичем Табаковым. Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Участникам викторины предстоит ответить на вопросы об архитектуре столицы и новогодних традициях разных эпох. Квиз пройдет в формате виртуальной экскурсии от площади Арбатские Ворота до Никитского бульвара. Гид будет задавать вопросы о зданиях или улицах, которые экскурсанты увидят во время онлайн-прогулки. В конце трансляции объявят победителя, который получит памятный подарок.

Реставраторы во время онлайн-марафона поведают об особенностях своей работы. Так, архитектор Алексей Гинзбург выйдет в прямой эфир от Дома Наркомфина и расскажет о том, как восстанавливали коммунальный корпус, который входит в ансамбль экспериментального жилого дома. Помимо этого, в ходе марафона можно будет узнать, как приводились в порядок здания Северного речного вокзала и кинотеатра «Художественный». Реставрация всех этих памятников архитектуры была завершена в 2020 году.

В программу вошли и новогодние мастер-классы. Взрослым и детям предложат сделать фигурку рождественского ангела, создать яркую аппликацию, похожую на мозаичные орнаменты и декоративные узоры интерьеров Исторического музея.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на странице Мосгорнаследия в социальной сети «Фейсбук».

«В преддверии Нового года и Рождества мы проведем четвертый и последний в этом году онлайн-марафон. В течение субботы все желающие смогут совершить виртуальные прогулки по Москве, Праге и Вене, заглянуть в отреставрированные коммунальный корпус Дома Наркомфина и Северный речной вокзал. Закончится “День реставрации” трансляцией рождественского концерта из католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В этом году столичный Департамент культурного наследия провел несколько онлайн-марафонов. Так, 15 августа в виртуальном формате отметили профессиональный день археологов.

Кроме того, в 2020 году Дни исторического и культурного наследия впервые проходили в в интернете. Первый онлайн-марафон «День наследия — 2020» состоялся 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, а второй — 16 мая, в преддверии Международного дня музеев. Для зрителей провели виртуальные экскурсии по старинным особнякам Москвы и онлайн-прогулки по городам Европы, а также лекции о реставрации и архитектуре.