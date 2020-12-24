Москвичи смогут поздравить друг друга через сайт Сергея Собянина

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте предложил жителям столицы поздравить друг друга с Новым годом с помощью открытки в социальных сетях.

«Если Вы хотите поздравить с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, знакомых и просто всех москвичей, можно сделать это прямо сейчас. Отправьте им поздравительную открытку, подписав ее с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте», - говорится в сообщении.

Он отметил, что в эти дни все провожают 2020 год. «Предвкушение праздника и ожидание чуда - знакомые с детства чувства все больше охватывают каждого из нас. И хотя 2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы. Надеюсь, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в вашей личной жизни. Давайте же будем помнить хорошее, а плохое - пусть поскорее пройдет и забудется», - написал мэр.

Собянин поздравил всех с наступающих Новым годом, пожелал «от всей души» крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году.