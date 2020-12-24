В сети появилось видео с задержанием грабителя в Краснодаре

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24 декабря 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Типичный Краснодар

Камеры уличного видеонаблюдения засняли попытку одного из подозреваемых в ограблении банка на улице Атарбекова в Краснодаре.



Следователи сообщили, что остановить злоумышленников пытались сотрудники ДПС, однако одного из них преступник ранил в бедро выстрелом из пистолета. В ориентировках имеется информация о том, что у одного из подозреваемых может быть граната.



Напомним, трое грабителей угнали машину и ограбили банк утром 23 декабря. В городе из-за организованного полицией план-перехвата создались огромные пробки, однако пока лишь один злоумышленник пойман, двое других остаются на свободе.