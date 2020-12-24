Роботы добрались и до моряков и теперь будут главными на судне

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24 декабря 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Pixabay

В России обещают начать отправлять в плавания суда, оснащенные системами автономного судовождения. То есть за штурвалом будет искусственный интеллект. Капитанов дальнего плавания роботы заменят уже в августе 2021 года.

Люди на борту все-таки будут. Хоть и в минимальном количестве. Немногочисленный экипаж понадобится для того, чтобы обслуживать судно во время длительного плавания без захода на ремонтные базы. А ключевую работу – управление, навигацию – будут выполнять автоматизированные системы.

По словам экспертов, это повысит безопасность, ведь 90 % инцидентов на море происходит из-за так называемого человеческого фактора. Люди могут устать, потерять концентрацию внимания, сделать ошибку. И, кстати, благодаря повышению безопасности страхование судов будет намного дешевле.

О том, почему прогресс неотвратим и хорошо ли будет человеку в жестоком «прекрасном далёко», читайте в книге Игоря Диденко «НеВенец творения. Всё, что вы боитесь знать о будущем».