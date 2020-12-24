Больше не пиар? Дегтярев поменял решение о выходном 31 декабря после слов Путина

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24 декабря 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После того, как президент России Владимир Путин порекомендовал главам субъектов РФ объявить 31 декабря выходным днем по всей стране, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поменял свое мнение, высказанное за пару часов до заявления главы государства. Теперь Дегтярев не считает пиаром объявление кануна Нового года выходным.

- Объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами, на мой взгляд, похоже на пиар. Если я подпишу постановление, то оно будет распространяться только на чиновников правительства. Нет у нас такого права - объявлять выходным днем, это полномочия правительства Российской федерации. Я не вижу необходимости смысла пиариться на 31 декабря, - сказал Дегтярев в ходе своей прямой линии 23 декабря.

Но в тот же день Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным во всей стране.

- Рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня, - заявил президент.

После этих слов главы государства Дегтярев свое мнение изменил и решил последовать рекомендациям Владимира Путина.

- 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем, - вдруг объявил Михаил Дегтярев.

В соцсетях и Telegram-каналах уже назвали поспешное первое заявление Дегтярева «фальстартом».