Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала подписчикам, почему стоит бояться своих желаний

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 06:21 [ «Аргументы Недели», Екатерина Стеклова​ ]

Ляйсан Утяшева, фото: соцсети

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева тщательно следит за своим образом жизни: она придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом. Благодаря своему графику, Утяшева постоянно находится в превосходной форме. Совсем недавно гимнастка выступила в качестве модели в стильном фотопроекте.

Для фотосессии обладательница Кубка мира по художественной гимнастике выбрала кроп-топ со смелым вырезом в зоне декольте и латексные брюки.

Также телеведущей визажисты придумали сценический образ с густыми тенями и стрелками на глазах, что сделало ее еще более интересной и сексапильной. Шарма спортсменке добавили и короткие светлые локоны, которые были уложены в творческом беспорядке. Солидности двухкратной чемпионке Европы добавили эффектные французские сапоги на металлических каблуках – отличное завершение наряда!

Гимнастка полностью отказалась добавлять в свой имидж массивные украшения и ограничилась лаконичным браслетом. Она приняла эффектную позу на стуле, широко расставив ноги.

Фотоссесия Ляйсан появилась в ее социальной сети. Там же она написала, что «стоит бояться своих желаний» и поделилась с подписчиками своими последними мыслями.

«Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Если вы спросите тех, кто старше вас или самих себя: “О чем они/вы мечтали в 18 лет?”, то большинству сильно повезло, что ничего из этого не сбылось», — написала спортсменка в своем Instagram.

Также телеведущая добавила, что загадать мечту и поставить цель очень просто. Но самое главное – не делать это в спешке. «Принимать решения необходимо, когда вы находитесь наедине с самим собой, когда присутствует ясность восприятия», - сказала звезда.

Спортсменка отметила, что очень важно абстрагироваться от постороннего влияния, прислушаться к себе, и понять, чего именно вы на самом деле желаете. Многие фолловеры согласились с мнением селебрити.