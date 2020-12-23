«Кровавая река» течёт в Сегежском районе Карелии. Местные говорят, что форелевое хозяйство сбрасывает туда рыбные отходы

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23 декабря 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Если в сказках существуют молочные реки с кисельными берегами, то в Сегежском районе Карелии течет «кровавая река», а все потому, что Россия - далеко не сказка. Местные жители говорят, что форелевое хозяйство сбрасывает туда рыбные отходы, а вовремя забоя вода окрашивается в красный цвет.

Жалуются люди на загрязнение реки жалуются уже не первый год, а точнее уже больше четырех лет запах дохлой рыбы стоит в округе непередаваемый. Уже и медведи, почуяв его, стали выходить к поселку. На место выезжали представители Минприроды Карелии и зафиксировали сброс неочищенных вод в защитной полосе Сегежского водохранилища. По их данным, форелевое хозяйство "Сегозерское" самовольно заняло участок леса и изрядно изгадило его, пишет канал Life Shot.

А пока материалы еще только планируют передать в полицию, на самом «кровавом предприятии» заявили, что очистные сооружения работают исправно и вовремя модернизируются. А вода, надо полагать, краснеет от стыда за вранье.