Полиция изъяла телефон погибшего журналиста Михаила Бударагина, который может пролить свет на его таинственное падение из окна

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня в Москве погиб журналист Михаил Бударагин. Он выпал из окна дома на Беломорской улице, но у следствия слишком много вопросов по этому таинственному падению - сделал ли он это по своей воле или нет, пока неизвестно.

Пока явно только одно: смерть 36-летнего журналиста, который ранее возглавлял "Актуальные комментарии" и писал для газеты "Культура", никак не связана с его профессиональной деятельностью. Он был игроком, который просаживал большие суммы на спортивных ставках и задолжал много денег. Как пишет канал Mash, на нём висели кредиты почти на 2 миллиона. Вернуть средства у журналиста пытались сразу 3 коллекторские конторы и 5 банков. Бударагин пытался продать загородный дом, чтобы закрыть долги.

Искать журналиста стали, когда он отправил странные голосовые сообщения своей жене. Михаил сказал, что он сбежал от бандитов, которые его преследуют. Уже после смерти журналиста в его telegram-канале появилось отложенное сообщение, в котором он писал, что убивать себя вовсе не планировал.

«Возможно, со мной что-то случилось, если вы это читаете. Раз это сообщение появилось — не успел. Всё, что может быть похоже на самоубийство, им не является», - говорилось в сообщение, которое сейчас уже недоступно. Сейчас оперативники изъяли телефон Бударагина— он станет важной уликой в уголовном деле. Именно с него Михаил просил помощи у жены и, вероятно, общался с угрожавшими ему, пишет канал Baza.