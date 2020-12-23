Пока шло следствие, предпринимателя обокрали на 48 миллионов. Теперь новое дело, но уже против МВД

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23 декабря 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Пока предприниматель из Ставрополя несправедливо сидел за решёткой, с его складов пропал товар на 48 миллионов рублей. Теперь его ждет новый суд, но в нем он будет потерпевшим, а виновником является МВД.

Пару лет назад продавца удобрений Магомеда Магомедова обвинили в мошенничестве. Пока шло следствие, он отсидел 2,5 года в СИЗО. Правда потом его оправдали, извинились и он даже по суду получил от государства один миллион в качестве компенсации, но вот когда он захотел снова вернуться в бизнес – вместо полного склада продукции он обнаружил пустые полки.

В первые дни ареста часть изъяли как вещдок, а вот куда все испарилось потом — вопрос. Хозяин склада рассказал, что помещение у него потом арендовало как раз МВД, а затем его отдали бизнес-партнёру Магомедова, из-за которого тот изначально и оказался за решёткой.

Коллеги рассказали, что всё это время удобрения распродавались, но следователь от обвинений отнекивается — мол, химикаты он не трогал. Но бизнесмен полон решимости отыскать след товара и найти незаконного продавца, а свои права намерен отстаивать в суде, сообщает канал Mash.