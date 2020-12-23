В Краснодаре разыскивают двух подозреваемых в совершении тяжких преступлений

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23 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Типичный Краснодар

Краснодарские полицейские, как пишут в соцсетях, смогли установить личности двоих подозреваемых в ограблении банка, которые стреляли в сотрудника ДПС.



За совершение противоправных действий разыскиваются двое мужчин в возрасте 43 и 35 лет. Оба славянской национальности, худощавого телосложения. У разыскиваемых ссадины на лицах, один из них имеет светлые волосы и щетину. Он одет в синий спортивный костюм, чёрную кожаную куртку и футболку с логотипом "Фифа". Правоохранители предупредили, что указанные лица могут быть вооружены.



Горожан призвали к бдительности и попросили при наличии информации о местоположении указанного мужчины сообщить в отдел полиции по Прикубанскому округу Краснодара или по телефонам: 8 (861) 250-84-18, 8 (861) 226-52-22, 8 (861) 226-39-44, 8(918) 286-08017, или 102.



Напомним, ранее стало известно, что необычайные для Краснодара десятибалльные пробки утром среды оказались вызваны объявленным полицией план-перехватом преступников, которые угнали машину, ограбили банк и стреляли в сотрудников правоохранительных органов.