Не отдадите добровольно — задавим судами

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23 декабря 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Евгений Павлов ]

Фото: cоцсети

На родине губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева — в Динском районе Краснодарского края разгорелся конфликт между собственниками земельных долей и ООО «Агрохолдинг „Васюринский”». Фермеры утверждают, что у них незаконно отбирают землю и они готовы отправиться в Москву для разрешения сложившейся ситуации.

В Динском районном суде с недавних пор царит ажиотаж. По многочисленным искам ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» в качестве ответчиков во дворец Фемиды вызываются бывшие собственники земельных долей, которые пять — восемь лет назад продали свои участки другим дольщикам. Ответчиками по делу указаны пенсионеры, инвалиды и даже умершие граждане.

Прежний арендатор земель — ООО «Васюринский МПК» — из-за своего тяжелого материального положения был вынужден передать арендованную землю ООО «Агрохолдинг „Васюринский”».

В 2020 году истек пятнадцатилетний срок договора аренды с пайщиками. После этого возник серьезный конфликт: ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» желает оставить за собой земельные паи динчан, однако динчане, многие из которых являются местными фермерами, этого не хотят, потому что намерены сами заниматься сельским хозяйством. Необходимо отметить, что площадь лакомого куска, на который претендует агрохолдинг, превышает 6500 гектаров.

В суде оспариваются сделки по покупке и переуступке долей между дольщиками, потому что якобы по договору аренды, заключенному в 2005 году, ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» имело преимущественное право на выкуп. Суду оказалось неважно, что ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» образовалось лишь в 2019 году, а предшественник, как нам представляется, не мог не знать о сделках между собственниками долей, однако почему тогда не оспаривал и не проявлял активности по выкупу земли? Теперь в суд вызывают прежних собственников земель из станицы Пластуновской, сел Первореченского и Красносельского, которых назначили ответчиками. В случае победы ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» все эти бабушки и дедушки наравне с фермерами, которые выкупили у них доли, будут оплачивать судебные издержки, а сами фермеры лишатся основы для своей деятельности.

Единственным законным способом определения судьбы земельных участков является проведение общего собрания дольщиков. Однако все попытки фермеров организовать собрание встретили активное сопротивление. Не можем утверждать точно, имеет ли к этому какое-либо отношение ООО «Агрохолдинг „Васюринский”», однако есть ли иные участники данной ситуации, заинтересованные в том, чтобы общее собрание дольщиков не состоялось?

«Мы обращались во все инстанции о проведении собрания во время пандемии, но получили ответ только после решения суда о его запрете,— пишут фермеры Евгений Хубанов, Наталья Чернова, Алексей Будилов, Геннадий Зименко и Алексей Должиков в обращении на имя президента РФ Владимира Путина. — Воспользовавшись пандемией, административными и судебными связями, по нашему мнению, Агрохолдинг «Васюринский», став правопреемником МПК в прошлом году, в этом году по судебным искам, опираясь на договор аренды, не соответствующий Федеральному закону №101, переводит права собственности на себя, лишая нас земли и нарушая наши конституционные права. Помогите нам вернуть наши земельные доли! Наведите порядок в Динском районном суде! Когда прекратятся рейдерские захваты земли у собственников в Краснодарском крае?»

Фермеры опасаются, что возможна некоторая договоренность истцов с конкретными судьями Динского районного суда, благодаря которой агрохолдинг добивается решений в свою пользу. Если проанализировать открытые данные сайта Динского районного суда, можно предположить, как дела попадают к «нужному» судье через систему автоматического распределения: иски рассылаются в большом количестве и в случае определения «не тому» судье отзываются истцами. Нетрудно заметить, что дела рассматриваются несколькими судьями: Семенихиным, Погореловым, Неженской. По мнению ответчиков, судьи склоняются к позиции агрохолдинга.

— Нас очень тревожит складывающаяся практика в Динском районном суде, где, несмотря на все доводы, суды встают на позицию ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» и, по моему мнению, с грубейшими нарушениями иногда выносят неоправданные решения по аналогичным спорам,— рассказывает адвокат Руслан Сайфутдинов, представляющий интересы фермера Алексея Должикова.

По мнению защитника, привлечение в качестве ответчиков бывших собственников — простых людей и пенсионеров, которые несколько лет назад продали свою землю, было сделано для того, чтобы данный спор рассматривался в суде общей юрисдикции, а именно в Динском районном суде.

— Нами было заявлено ходатайство о том, что данный спор подведомствен Арбитражному суду Краснодарского края, потому что агрокомплекс — это коммерческое предприятие, а Алексей Должиков — индивидуальный предприниматель. При этом земли сельхозназначения можно использовать только для предпринимательских нужд. Таким образом, мучения граждан вызваны желанием агрокомплекса судиться там, где ему более комфортно. Суд не поддержал наше ходатайство и решил оставить дело у себя, в Динском районном суде,— не передавать в арбитражный суд, что представляется нам грубейшим нарушением процессуального законодательства, и мы будем подавать жалобу,— говорит Руслан Сайфутдинов.

Защита пытается донести до суда, что в ряду дольщиков-собственников и арендаторов не существует иерархии — все равны в своих волеизъявлениях и один дольщик имеет полное право продать свою землю другому дольщику, не извещая при этом других. Реализовывать преимущественное право и извещать о своих действиях заинтересованные стороны он должен, если заключает сделку со сторонними третьими лицами, которые не пользуются землей и не являются общедолевыми собственниками. Только так работает преимущественное право.

Суды в своих решениях основываются на пункте договора аренды 2005 года, который устанавливает, что «арендодатели обязаны обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление Договора или права выкупа земельного участка при прочих равных условиях перед другими лицами...».

По словам адвокатов, ООО «Агрохолдинг „Васюринский”» трактует этот пункт как предоставляющий ему преимущественное право перед всеми — и перед дольщиками, и перед третьими лицами.

В своих возражениях юристы полностью опровергли эту позицию как не соответствующую Федеральному закону №101 «Об обороте земель сельхозназначения», который действовал в редакции того времени. Дольщик обязан уведомить субъект РФ, муниципалитет о том, что продает свою долю, дабы реализовать преимущественное право, а также должен уведомить арендатора, если есть намерение продать долю третьим лицам. Если речь идет о продаже другому дольщику, то уведомлять продавец никого не обязан.

Однако все эти доводы суд игнорирует. Также установлен срок исковой давности по спорам такого рода — три месяца с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. ООО «Васюринский МПК», например, узнало о том, что Должиков купил доли непосредственно после оформления им договоров о купле-продаже. Это подтверждается письменными материалами гражданских дел, которые уже находятся в суде. Более того, ООО «Васюринский МПК» перестало платить прежним собственникам арендную плату и направляло ее Должикову. Таким образом, арендатор давно знал о сделках и не предпринимал попыток их оспорить.

Похожая ситуация в судах складывается у всех собственников земли, которые подписали договор аренды в 2005 году с ООО «Васюринский МПК».

Самое ценное, что есть у нынешнего агрохолдинга,— это именно земельные ресурсы, с которыми расставаться он, видимо, никак не желает. Поэтому и пошла в ход тяжелая артиллерия: судебные иски, массовое привлечение сельчан в качестве ответчиков и даже запреты проводить собрания собственников.

Хотелось бы особенно подчеркнуть: именно по инициативе агрохолдинга судом был наложен запрет на проведение общих собраний долевых собственников. Иными словами, оппоненты руками Фемиды запретили фермерам и дольщикам, вопреки конституционному праву, проводить голосования и принимать самостоятельные решения. Ведь как иначе сдержать недовольство народа и его нежелание продлевать договор аренды? Сперва людям закрыли рот, а теперь додавливают их судебными исками и, как показывает практика, категоричными по ним решениями: землю у дольщиков отобрать и все права и обязанности передать Агрохолдингу «Васюринскому».

Ситуация совершенно неоднозначная, поэтому мы будем следить за борьбой динских фермеров за свои права. Пока их не слышит ни закон, ни власть — пусть хотя бы общественность знает.

По мнению защитника, привлечение в качестве ответчиков бывших собственников — простых людей и пенсионеров, которые несколько лет назад продали свою землю, было сделано для того, чтобы данный спор рассматривался в суде общей юрисдикции, а именно в Динском районном суде.