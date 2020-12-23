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23 декабря 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Чехии с 27 декабря ужесточают ограничения по коронавирусу: в стране начнет действовать максимальный, пятый, уровень эпидемиологической угрозы. Такое решение приняло правительство страны в среду, 23 декабря, передает ТАСС.

Самый высокий уровень эпидемиологической угрозы предполагает, что граждане не смогут выходить из жилых помещений без необходимости, кроме того, в стране вводится комендантский час с 21:00 до 05:00. Также в республике не будут работать никакие магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости, и аптек.

Гражданам нельзя будет встречаться как в помещениях, так и на открытом воздухе больше чем вдвоем. На свадьбы, богослужения и похороны можно будет пригласить до 15 человек.

Ограничения вводятся как минимум до 10 января. Школы и вузы после завершения новогодних каникул 4 января перейдут на дистанционное обучение, кроме 1-2-х классов начальных школ.

Отметим, что с 1 марта, когда в Чехии зафиксировали первый случай коронавируса, этой инфекцией заразились 646 312 граждан при населении в 10,71 млн человек. До 22 января в республике действует режим ЧС в связи с пандемией.