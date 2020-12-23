ГК «НИАРМЕДИК» поддержала врачей в сезон простуды

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23 декабря 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ГК «НИАРМЕДИК» завершила масштабную благотворительную акцию, передав в медицинские учреждения страны противовирусный препарат «Кагоцел». Цель акции – поддержать врачей и медицинских работников, которые лечат больных гриппом и ОРВИ, а также поддержать иммунитет в сложный период.

Более 260 тысяч упаковок препарата «Кагоцел» были направлены в 350 больниц и поликлиник 70 городов России во всех федеральных округах, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Врачи и руководители медицинских учреждений положительно оценили своевременную поддержку от компании.

«Благодаря дружеской поддержке ГК «Нирамедик», появляется надежда, что все вместе мы сможем эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции. Благодарим за неизменный добросовестный труд всех Ваших сотрудников – и тех, кто занимается научными разработками и производством отечественных лекарственных средств, и тех, кто организует своевременные поставки препарата в регионы, независимо от любых кризисов», – написал А.В. Колесников, главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца».

Напомним, препарат «Кагоцел» относится к индукторам интерферона – лекарственным средствам, стимулирующим выработку организмом собственных интерферонов – белков, блокирующих размножение болезнетворных вирусов. Применение индукторов интерферона входит в различные клинические рекомендации Минздрава России.