Ракова: ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность

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23 декабря 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном», выходящей в «Яндекс.Эфире».



«Нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной. Это всегда предмет дискуссии. Но власти приходится делать выбор, для того чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась. Конечно, это непростое решение, но я считаю, что оно абсолютно оправданно. Коронавирус - это в первую очередь болезнь пожилых людей. Люди старшего возраста болеют гораздо тяжелее, и риск неблагоприятного исхода у них тоже в разы выше. Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации. А с каждыми следующими пятью годами количество госпитализируемых росло в геометрической прогрессии», - сказала Анастасия Ракова, отвечая на вопрос об оправданности запрета на прогулки в парках и запрет покидать дома людям старше 65 лет в период весенней волны COVID-19.



Заммэра отметила, что в период осенней волны коронавируса введение таких запретительных мер не потребовалось.