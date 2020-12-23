Вице-мэр Ракова объяснила, как ситуация с COVID-19 осенью отличается от весеннего периода

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23 декабря 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

К осени 2020 года, когда заболеваемость коронавирусом начала снова расти, все московские службы, задействованные в борьбе с пандемией, были приведены в полную готовность. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном», выходящей в «Яндекс.Эфире».

«К осени мы очень хорошо подготовились, мы отработали всю первую волну, меры показали свою эффективность, мы уже в конце мая, когда пандемия шла на спад, сделали 7 тыс. коек во временных госпиталях на будущее, всю технологию работы за лето обкатали, новые все лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными. И на сегодняшний день уже вся эта огромная машина технологическая с трудом, но все-таки работает. Она не требует донастройки. И понятно, что и уровень понимания, и осознания, и готовности всех обеспечить медицинской помощью у нас совершенно другой сейчас», - сказала Ракова.

Она добавила, что власти стараются отработать все обращения и жалобы, которые появляются в соцсетях.

«Издержки были, конечно, но я не скажу, что они были большими. Даже по уровню сообщений в соцсетях - это были единичные сообщения. При этом мы так четко наладили работу своей службы, что эти единичные случаи мы стараемся отрабатывать сами. Я многим людям, которые пишут в соцсетях, звоню сама и выясняю историю», - добавила заместитель мэра Москвы.