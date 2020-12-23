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Аргументы Недели Общество 13+

Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

, 16:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

Совсем скоро наступят такие долгожданные зимние праздники! И несмотря на «ковид» люди ждут их и, конечно, отметят с удовольствием. А как иначе? Рождество и Новый год – праздники детства и вера в то, что все желания непременно сбудутся! Сбудутся! Надо только верить! Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» известные политики, артисты делятся своими маленькими, домашними секретами…

 

Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

Анне Вески, певица, Эстония.

«Дорогие мои! Этот год выдался несколько своеобразным… Вмешался в нашу жизнь ковид. Конечно, нарушил планы людей. Но я по жизни оптимист! Верю во все хорошее и ищу позитив. Какой этот год был для меня? Были и концерты. Мне повезло в том, что 28 февраля состоялось мое большое сольное выступление в Эстонии. Да и лето было совсем неплохое! Осень, конечно, «немного подкачала»… Но люди ждут праздников и я это вижу. Недавно ходила в старый Таллин и гуляла по городу с дочерью, внуками. Как же красиво украшен наш старый город! И люди есть: ходят, смотрят, радуются. И это замечательно! Я точно знаю, что все дурное пройдет, все останется позади. Я и пою об этом: «позади крутой поворот, позади обманчивый лед, позади холод в груди». ПОЗАДИ! А впереди нас ждет все хорошее! Только хорошее! Да, я готовлюсь к праздникам: Рождество встречу с дочкой и внуками, а Новый год, как всегда, с мужем! Счастья, здоровья, любви! Ваша Анне Вески».

Олег Буров, экс-мэр Риги, депутат РД, Латвия.

Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

 Фото из личного архива Олега Бурова

«Год, конечно, не был простым. Я бы сказал, что он сумасшедший! Ковид, разумеется, изменил жизнь людей. И с этим мы пока живем. Весной, как нам казалось, что вирус отступил – увы. Но не опускать же нам руки! Мир переживал много вирусов, болезней, недугов. Но справились! И тут справимся. Жаль, что с «приходом» коронавируса, многие планы пришлось поменять. Я с семьей несколько лет отмечал Новый год в Беларуси. Такая традиция. Но ничего! Есть и позитивный момент: мы отметим Рождество и Новый год дома. Кстати, мой сын этому очень рад. А дочка с супругой уже обсуждают праздничное меню. Приятно посидеть за домашним столом и поесть мясного салата. Да, я его очень люблю еще с детства! Вот только уже майонез мне нельзя… слишком жирный продукт. Так обойдемся без него! Главное – семья! Желаю всем здоровья, энергии и чтобы через год мы встречали зимние праздники в кругу друзей, а не в «периоде ЧС». С наступающими!!!! Счастья!»

Алексей Шевченков, актер, Москва.

 Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

Актер Алексей Шевченков, фото из кинофильма "Иуда". Фото  из личного архива

«Я не хочу говорить накануне праздников о коронавирусе. Зачем? Это «явление» пройдет. Отдохнули и пора за работу! У меня сейчас идут съемки в Минске. Надеюсь, что в 2021 году зритель увидит хороший биографический сериал о Владимире Мулявине. Идет год Быка… А он животное стабильное, трудолюбивое, спокойное… если не злить! Давайте жить дружно, ребята! И все у нас тогда получится. Счастья, здоровья в Новом году! И любви! Без нее нам точно не обойтись!»

Жанна Кулакова, экс-мэр Даугавпилса, латвийский психолог.

Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

Фото из личного архива Жанны Кулаковой

«Действительно, этот год был новым для всех нас. Мы научились жить иначе… в сложных условиях. У многих произошла переоценка ценностей, научились справляться с проблемами, смотреть другими глазами на жизнь. Иногда перемены просто необходимы. Год жесткий был. Но есть вещи, ситуации, которые совсем не зависят от нас. Их нужно просто принять и жить дальше. Сейчас сконцентрируйтесь на зимних праздниках. Вспомните, что Рождество и Новый год – праздники детства. Побудем немного детьми. Пусть в ваши дома войдет праздник и все изменит в лучшую сторону! Как по взмаху волшебной палочки. Вспомним, что Рождество и Новый год – семейные праздники. Будьте все вместе! Берегите друг друга! Счастья!».

Продолжение, конечно, следует…