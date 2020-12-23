 Накануне Рождества: как популярные политики, артисты готовятся к праздникам

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Совсем скоро наступят такие долгожданные зимние праздники! И несмотря на «ковид» люди ждут их и, конечно, отметят с удовольствием. А как иначе? Рождество и Новый год – праздники детства и вера в то, что все желания непременно сбудутся! Сбудутся! Надо только верить! Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» известные политики, артисты делятся своими маленькими, домашними секретами…

Анне Вески, певица, Эстония.

«Дорогие мои! Этот год выдался несколько своеобразным… Вмешался в нашу жизнь ковид. Конечно, нарушил планы людей. Но я по жизни оптимист! Верю во все хорошее и ищу позитив. Какой этот год был для меня? Были и концерты. Мне повезло в том, что 28 февраля состоялось мое большое сольное выступление в Эстонии. Да и лето было совсем неплохое! Осень, конечно, «немного подкачала»… Но люди ждут праздников и я это вижу. Недавно ходила в старый Таллин и гуляла по городу с дочерью, внуками. Как же красиво украшен наш старый город! И люди есть: ходят, смотрят, радуются. И это замечательно! Я точно знаю, что все дурное пройдет, все останется позади. Я и пою об этом: «позади крутой поворот, позади обманчивый лед, позади холод в груди». ПОЗАДИ! А впереди нас ждет все хорошее! Только хорошее! Да, я готовлюсь к праздникам: Рождество встречу с дочкой и внуками, а Новый год, как всегда, с мужем! Счастья, здоровья, любви! Ваша Анне Вески».

Олег Буров, экс-мэр Риги, депутат РД, Латвия.

Фото из личного архива Олега Бурова

«Год, конечно, не был простым. Я бы сказал, что он сумасшедший! Ковид, разумеется, изменил жизнь людей. И с этим мы пока живем. Весной, как нам казалось, что вирус отступил – увы. Но не опускать же нам руки! Мир переживал много вирусов, болезней, недугов. Но справились! И тут справимся. Жаль, что с «приходом» коронавируса, многие планы пришлось поменять. Я с семьей несколько лет отмечал Новый год в Беларуси. Такая традиция. Но ничего! Есть и позитивный момент: мы отметим Рождество и Новый год дома. Кстати, мой сын этому очень рад. А дочка с супругой уже обсуждают праздничное меню. Приятно посидеть за домашним столом и поесть мясного салата. Да, я его очень люблю еще с детства! Вот только уже майонез мне нельзя… слишком жирный продукт. Так обойдемся без него! Главное – семья! Желаю всем здоровья, энергии и чтобы через год мы встречали зимние праздники в кругу друзей, а не в «периоде ЧС». С наступающими!!!! Счастья!»

Алексей Шевченков, актер, Москва.

Актер Алексей Шевченков, фото из кинофильма "Иуда". Фото из личного архива

«Я не хочу говорить накануне праздников о коронавирусе. Зачем? Это «явление» пройдет. Отдохнули и пора за работу! У меня сейчас идут съемки в Минске. Надеюсь, что в 2021 году зритель увидит хороший биографический сериал о Владимире Мулявине. Идет год Быка… А он животное стабильное, трудолюбивое, спокойное… если не злить! Давайте жить дружно, ребята! И все у нас тогда получится. Счастья, здоровья в Новом году! И любви! Без нее нам точно не обойтись!»

Жанна Кулакова, экс-мэр Даугавпилса, латвийский психолог.

Фото из личного архива Жанны Кулаковой

«Действительно, этот год был новым для всех нас. Мы научились жить иначе… в сложных условиях. У многих произошла переоценка ценностей, научились справляться с проблемами, смотреть другими глазами на жизнь. Иногда перемены просто необходимы. Год жесткий был. Но есть вещи, ситуации, которые совсем не зависят от нас. Их нужно просто принять и жить дальше. Сейчас сконцентрируйтесь на зимних праздниках. Вспомните, что Рождество и Новый год – праздники детства. Побудем немного детьми. Пусть в ваши дома войдет праздник и все изменит в лучшую сторону! Как по взмаху волшебной палочки. Вспомним, что Рождество и Новый год – семейные праздники. Будьте все вместе! Берегите друг друга! Счастья!».

Продолжение, конечно, следует…