Итоги совместной работы парламента и администрации края озвучены на сессии ЗСК

Аргументы Недели → Общество

23 декабря 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 48-й сессии ЗСК были подведены итоги работы регионального парламента и органов исполнительной власти в 2020 году.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, несмотря на ряд негативных сценариев, связанных с пандемией, удалось удержать эпидситуацию, сохранить экономику. Глава края сообщил, что в этот непростой период не свернули ни одну социальную стройку, продолжили ремонт и оснащение школ, больниц и поликлиник, не остановили реализацию нацпроектов. Благодаря депутатскому корпусу было принято много важных решений, направленных на поддержку жителей края.

— Динамика в развитии должна происходить каждую неделю, каждый месяц. Планы, которые мы наметили, требуют финансов, которые необходимо зарабатывать. Но я уверен — мы сможем это сделать. Пусть все то, что мы наметили, реализуется в следующем году, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, обращаясь к депутатам.

Юрий Бурлачко, в свою очередь, рассказал об итогах работы депутатского корпуса в 2020 году.

Спикер подчеркнул, что законотворческий процесс осуществлялся в тесном взаимодействии с администрацией региона, отметив готовность губернатора всегда поддерживать деловые и конструктивные отношения между двумя ветвями власти.

Подробно глава регионального парламента остановился на событиях, которые внесли существенные коррективы в ежедневные рабочие будни. Говоря о пандемии коронавируса, Юрий Бурлачко напомнил присутствующим, что она заставила всех перестраивать формы работы и менять акценты во внутренней политике и хозяйственной деятельности.

— Способы противодействия коронавирусной угрозе, меры поддержки отдельных отраслей экономики и помощи незащищенным слоям населения вырабатывались совместно с администрацией края самым оперативным образом, — пояснил спикер ЗСК.

Слова благодарности от руководителя парламента прозвучали в адрес комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, поскольку именно на него в период борьбы с распространением инфекции легла основная нагрузка и самая высокая ответственность. Нейтрализация последствий пандемии в экономике будет важным направлением работы и в дальнейшем.

— Уходящий год был непростым и иногда тяжелым. Но он показал нам главное – сообща мы можем противостоять любым вызовам. Поэтому у нас есть все основания, чтобы встречать с оптимизмом и уверенностью наступающий 2021 год, – подвел Юрий Бурлачко.