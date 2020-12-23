На Кубани захоронили останки членов экипажа бомбардировщика

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23 декабря 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

23 декабря в хуторе Ханькове Славянского района Кубани прошло торжественное захоронение найденных поисковиками региона останков членов экипажа бомбардировщика Пе-2.



Место падения самолёта обнаружили и обследовали в сентябре этого года поисковики отряда "Кубанский Рубеж". Отделение принадлежит к Славянской районной общественной организации "Клуб по интересам «К-95". Добровольцы обнаружили множество фрагментов фюзеляжа, шасси и два мотора. Также были найдены останки экипажа. Позже удалось установить их имена.



На борту бомбардировщика, когда он рухнул, находились трое красноармейцев: пилот старший лейтенант Елисеев Иван Степанович, штурман капитан Дроздов Борис Владимирович, воздушный стрелок-радист старший сержант Друзьяченко Виктор Васильевич.



Ближе к концу мая 1943 года в ходе выполнения боевого задания в районе села Кеслерово самолёт был подбит вражеским истребителем и загорелся. Упал бомбардировщик в двух километрах от хутора Ханькова.



В торжественной церемонии захоронения приняли участие родственники найденных солдат, представители местных органов власти, ветераны, поисковики, казаки и местные жители.