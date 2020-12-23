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23 декабря 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани мужчина восемь лет борется за право заботиться о своих детях

Бывшая супруга, мешая отцу видеться с детьми, отказывается исполнять решения судов: выгоняет приставов, игнорирует органы опеки, подает встречные иски.

Житель Москвы Илья Тараба на протяжении восьми лет борется за право заботиться о своих детях, которых бывшая супруга увезла в Краснодар. Судебные решения в пользу отца Илона К.(имя изменено – прим. Ред.) не исполняет. Участие приставов и органов опеки результатов не приносят.

В 2010 году у супругов Тараба родилась дочь, еще через два года – сын. К этому моменту между супругами стали происходить конфликты из-за личных разногласий. Усугубляло ситуацию психоэмоциональное состояние дочери – задержка психоречевого развития требовала квалифицированной помощи. По словам Ильи Тараба, жена отрицала существующую проблему, а он, напротив, делал все возможное, чтоб эту проблему решить: водил девочку к врачам, педагогам, в специальные кружки и секции. Однако после того, как супруга оговорила его перед сотрудниками полиции, мужчине пришлось уйти из семьи, заниматься разводом, разделом имущества и добиваться общения с детьми.

В Щербинском районном суде Москвы по иску об определении порядка общения с детьми Тараба доказал, что его сын и дочь нуждаются не только в общении с ним, но и в медицинской реабилитации, которую он может им обеспечить. Илона К. с этим решением не согласилась и вместе с детьми уехала в Краснодар, затруднив исполнение решения суда. С тех пор между бывшими супругами идут судебные тяжбы. Отцу удалось добиться, чтобы к дочери домой ходили преподаватели, и девочка посещала необходимые процедуры.

По мнению педагогов, воспитателей и врачей реабилитационного центра, девочка не получала нормального системного подхода по реабилитации, а условия, в которых проживают дети, очень плохо сказываются на результатах реабилитации. Психолог и врач-невролог подтвердили в суде, что в семье Илоны К. неблагоприятная, нервозная обстановка и то, что участие отца в жизни детей очень необходимо. Однако ни приставы не могут добиться от Илоны К. исполнения решения суда, ни органы опеки как-то повлиять на ситуацию.

В 2016 году бывшая супруга пыталась лишить Илью Тараба родительских прав, утверждая, что отец не заботится о своих детях, не занимается их здоровьем, не платит алименты. Однако защита представила неопровержимые доказательства обратного.

В другом процессе Илона К. хотела сменить имена, отчества и фамилии детей, и кубанские инстанции поддержали позицию мамы, но Верховный Суд РФ отменил странное решение, признав его не обоснованным и немотивированным.

– Мы находимся в состоянии судебных процессов, - цитирует Илью bloknot.ru. - К сожалению, за весь этот период мне так и не удалось нормально увидеться с детьми. Я полагаю, мать может выдумывать какие-то истории обо мне, а возможно и убеждать, что я не их папа. Как я понял из ее слов, она обещала положить свою жизнь на то, чтобы дети меня ненавидели. Это не может не травмировать их.

12 января 2021 года предстоит заседание в кассации. Илона К. в очередной раз будет оспаривать право отца видеться с детьми. Наша редакция будет следить за развитием событий, ведь Конституция РФ гласит о том, что «забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей».