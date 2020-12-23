Собянин: Боткинская больница станет одной самых современных клиник в Европе

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23 декабря 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фотом tvc.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы, которой в этом году исполнилось 110 лет с момента основания, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».



«В этом году началось строительство нового мощного корпуса, действительно современного, который улучшит вообще всю логистику больницы и даст новые импульсы ее развития. Буквально за месяцы проводится реконструкция инженерных коммуникаций, корпусов. Уже реконструировали три корпуса. Пять корпусов будут введены в следующем году. И оставшиеся четыре корпуса в 2022 году. В 2022 году должны быть закончены и основные работы по новому корпусу. Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и Европе больница, наиболее оснащенная самыми современными оборудованиями», - заявил мэр Москвы.



По его словам, пандемия не повлияла на реализацию планов модернизации Боткинской больницы.



«Особенно непросто идет реконструкция существующих исторических корпусов, замена коммуникаций. Все это в «живом теле» больницы сопряжено, в том числе, и с сохранением памятников культуры. Очень сложный процесс реконструкции, поэтому она так тяжело идет. Тем не менее мы, несмотря на все сложности, сложности пандемии, не остановили этот проект, наоборот, мы его активно подвигаем», - подчеркнул он.



Собянин также отметил кадровый состав Боткинской больницы.



«Действительно, Боткинская больница славится своими кадрами. Здесь работают и академики Российской академии наук, и доктора наук, заслуженные врачи России, заслуженные врачи Москвы и огромный коллектив без всяких регалий, но это профессиональные, ответственные люди. Поздравляю от всей души с юбилеем. <...> Конечно, это сложная работа, но еще более сложно создать коллектив, который бы соответствовал одной из лучших больниц России и мира. Вам удалось это сделать благодаря той огромной истории поколения врачей, которые передавали свое дело», - сказал Сергей Собянин.



Мэр добавил, что в условиях пандемии вся система здравоохранения работает в усиленном режиме.



«Действительно, во время пандемии мы работаем совершенно в других условиях. Вся система здравоохранения работает с огромным напряжением. Это касается не только тех поликлиник, скорой помощи или стационаров, которые специализируются на COVID-19. Выводя огромные объемы и мощности на борьбу с COVID-19, мы нагружаем те клиники, которые за периметром этой работы находятся: экстренной, плановой. Вы берете на себя основной удар и основную нагрузку. Конечно, это особые, специальные условия работы в пандемию. Все это накладывает огромную ответственность на вас, и вы достойно с ней справляетесь. Хотел поблагодарить вас за работу. Спасибо вам огромное от имени москвичей, города, и хочу вручить ряд наград», - заключил мэр Москвы.



Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в 2020 году Боткинская больница стала одним из шести городских стационаров, на базе которых были организованы многопрофильные онкологические центры. Также в 2020 году был завершен капитальный ремонт гематологического корпуса на 120 коек, в котором сконцентрированы отделения для лечения пациентов с заболеваниями крови.



Отмечается, что ежегодно стационарная помощь в Боткинской больнице оказывается более 100 тыс. человек. В 90 отделениях можно получить все виды лечения.



