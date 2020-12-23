«Возрождение»: за девять месяцев ни одного заражённого сотрудника «в полях»

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23 декабря 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Виктория ХОРТ ]

Генеральный директор управляющей компании «Возрождение Санкт-Петербурга», Александр ПОМОРИН, фото Е. Голомолзина

Санкт-Петербург, как мегаполис и вторая российская столица, предъявляет повышенные требования к компаниям сферы ЖКХ. Их задача – в ежедневном режиме поддерживать порядок и чистоту на улицах, в жилых домах и кварталах. А это совсем непросто, особенно в условиях капризной петербургской зимы. Тем более – в преддверии длительных новогодних и рождественских праздников.

Дополнительные трудности накладывает непредвиденная эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией COVID-19. Как справляется с этими проблемами одна из крупнейших в городе управляющих компаний «Возрождение Санкт-Петербурга», рассказывает её генеральный директор Александр ПОМОРИН.

– Александр Владимирович! Мы встречались ровно год назад, обсуждая деятельность корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга», которая входит в число ведущих компаний на рынке управления и эксплуатации жилой и коммерческой недвижимости. За это время произошло немало кардинальных перемен и в мире, и в нашей стране, и в Санкт-Петербурге. Как ваша компания приспособилась к этим непростым временам?

– Мы, как и многие коллеги, впервые оказались в такой ситуации. Когда только-только начинались карантинные меры в марте, мы предполагали, что всё продлится до лета, но не предполагали, до какого именно. Нам пришлось многое изменить и модернизировать в своём подходе к обслуживанию собственников, уборке помещений и прилегающих к ним территорий. Приёмы граждан мы постарались сделать удалёнными. Создали новое мобильное приложение, запустили сайт, модернизировали его, сделали более удобным и понятным. Наверное, весь 2020 год посвятили именно тому, что старались сделать более комфортным удалённое общение, внедряя ITтехнологии.

Что касается клининга: стали проводить уборку даже чаще, чем того требуют санитарные нормы, чтобы максимально снизить возможность переноса вируса. Клининг организовываем собственными силами, закупаем дезинфицирующие средства для уборки как внутри помещений, так и снаружи и на внешних территориях. Максимально дезинфицируем все участки, которые могут спровоцировать перенос вирусов: кнопки, ручки, поручни и прочие предметы, до которых могут дотрагиваться жильцы. Сегодня, на пике пандемии, в последние полтора месяца, когда ситуация похуже, чем в мае, стараемся увеличить количество уборок до двух в день – в утренние и вечерние часы. У нас тридцать тысяч собственников, и количество объектов, в том числе с теми, которые мы получаем в конце этого года, скоро перевалит за сто. В декабре многие люди будут праздновать Новый год в новых квартирах.

– Все, кого я знаю, испытывают тревогу по поводу безопасности для здоровья человека и домашних животных тех химикатов, которые используются для обработки общественных мест.

– Никаких случаев отравления или причинения вреда здоровью в нашей практике не было, все химические вещества – хлорсодержащие жидкости или их аналоги. Вначале мы, возможно, перестраховывались, и были жалобы – мол, «переборщили». Но мы впервые оказались в такой форс­мажорной ситуации и впоследствии выработали определённый алгоритм действий, при котором есть обеззараживание, но нет неприятных запахов.

– Приближается Новый год. В связи с новыми санитарно­эпидемиологическими требованиями большинству жильцов придётся отмечать этот праздник дома. Для эксплуатационной компании это – новый вызов, надо менять тактику действий. Что вы предполагаете делать в плане создания разрешённых мест для отдыха и развлечений на придомовых территориях?

– Для собственников мы постараемся сделать всевозможные уличные развлечения, в основном для детей – горки, зальём катки. Как показывает практика, вирус на улице практически не распространяется, поэтому рекомендуется гулять – с соблюдением социальной дистанции, конечно. Обычно мы проводим новогодние праздники очень широко. В этом году подобный размах не планируем, просто готовим акцию для многодетных семей и детей­инвалидов: подарим сладкие подарки, так как для этой категории семей год был намного сложнее и тяжелее, чем для нас.

– Как готовите аварийные службы к возможным происшествиям?

– За последние девять месяцев мы усовершенствовали своё мастерство. В тяжёлые периоды – в марте и апреле, когда людей отправили на удалёнку, все домовые системы были загружены полностью, находились на пике эксплуатации: вывоз мусора, огромная нагрузка на лифты, систему водоснабжения, канализацию. Уверен, что новогодние праздники пройдут в том же режиме. Мы усиливаем аварийные службы, как и всегда. Обеспечим такие условия, чтобы собственники могли спокойно посмотреть выступление президента, чтобы у всех были свет, тепло, вода в новогоднюю ночь, и чтобы они не ощущали на себе бремя коммунальных проблем.

– Компания изменила порядок личного приёма граждан. А какие ещё меры предпринимаются для предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией – и среди собственников, и среди сотрудников?

– Все эпидемиологические требования мы выполняем, на всех приёмах выдаём одноразовые маски и перчатки. Сотрудников тестируем, и они во время рабочего дня регулярно меняют средства защиты. Наш огромный коллектив пребывает в добром здравии, переболели только два человека за весь период (сотрудники офиса). А все те сотрудники, которые находятся «в полях», на свежем воздухе, а это управляющие, сантехники, электрики, живы-здоровы, за девять месяцев ни одного случая коронавируса среди них вообще не было! И это при том, что они каждый день общаются с огромным количеством людей в квартирах, подъездах.

Мы старались объединять сотрудников ремонтных служб по группам, доставлять их машинами развозки на рабочие места. Соблюдение мер предосторожности – маски, перчатки и свежий воздух – даёт такой эффект. Кроме того, сократили диспетчерские службы, создали и запустили кол­центр с единым справочным номером. Этот шаг, несомненно, поднял уровень качества обслуживания.

– Наступившая по календарю зима пока никак не войдёт в свои права: большого снега мы не видим. Но это не означает, что его не будет. Как готовитесь к уборке снега на крышах, тротуарах? Появились ли за этот год в арсенале ваших служб какие­то новые технические способы для решения этих задач?

– Как житель Санкт-Петербурга, буду рад снежной погоде, так как праздники особенно хорошо встречать со снегом, за городом. Мы, как и в прошлые годы, планируем определённые мероприятия на случай снежной погоды, стараемся быть начеку. В этом году усложняет ситуацию то, что из-за закрытия границ граждане из ближнего зарубежья не могут въехать в страну, есть дефицит кадров. Но администрация Санкт-Петербурга немного подняла тарифы на уборку, и теперь появилась возможность поднять сотрудникам зарплаты. Уже есть большой приток местных кадров – россиян из Новгородской и Псковской областей, они готовы работать дворниками, уборщицами. Зимой работа дворника тяжёлая, и сейчас она стала лучше оплачиваться.

Используем в своей работе передовые технические средства – ручную механизацию: мотощётки, удобные для уборки погрузчики, предназначенные и для тротуаров в том числе, усовершенствованные тележки. В общем, всё, что помогает облегчить труд дворника и улучшить качество уборки. Особое внимание уделяем альпинистам, используем различные приспособления для сбрасывания снега, шесты со стереоскопическими ручками по 5–6 метров, чтобы сбрасывать снег с балконов. Так что встречаем зиму во всеоружии.

– Ваша компания тщательно относится к подбору персонала, ответственного за техническое обслуживание и эксплуатацию в МКД различного оборудования, систем безопасности, энерго­ и электроустановок. Как сегодня, в новых условиях, проходят переподготовка и обучение специалистов?

– В начале этого года мы начали сотрудничество с университетом ГАСУ (Архитектурно­строительный университет), в котором появилась специальность «менеджмент ЖКХ», хотели приглашать студентов на практику; подписали договора с колледжами, которые выпускают электриков, теплотехников, но введённые ограничения подпортили наши планы. А ведь мы намеревались весь этот год посвятить подготовке и обучению новых кадров, которые впоследствии придут к нам работать. Брать студентов со второго курса на практику, чтобы они привыкали и начинали понимать, куда идут работать, обучались и приходили сложившимися готовыми специалистами. В этом году меня пригласили читать лекции студентам ГАСУ, и я у двух или трёх потоков спрашивал, смотрели ли они прекрасные советские кинофильмы, ярко показывающие коммунальную сферу, – «Гараж» и «Афоня». К моему удивлению, из всех потоков (более сотни студентов!) только один-два человека смотрели эти фильмы. У меня предложение к руководству вуза – обязать всех студентов просматривать классические произведения нашего кинематографа. Это было очень забавно: я понял, что старая система ЖКХ умерла, а новая ещё не родилась.

Экзамены и аттестации, которые мы проводили ежегодно, перевели на удалённый режим. Да, экономим время – нет сборов, переездов, однако личное общение ничем невозможно заменить. В конце года планируем собрать специалистов, сотрудников в обучающем классе, разумеется, при соблюдении всевозможных мер безопасности. Всё-таки при очной форме мы получаем больший процент хорошо обученных, подготовленных квалифицированных кадров.

– Как изменилось поведение подписчиков вашей группы в социальной сети «ВКонтакте» в связи с пандемией? Какие вопросы теперь задают там? Какие проблемы поднимают?

– Для удобства собственников мы изменили сайт, запустили мобильное приложение к телефону, упростились услуги вызова специалистов. Хотим разработать сервис сопутствующих услуг – например, вызов химчистки и прочее. Думаю, в 2021 году мы протестируем и запустим сервисы по быстрой доставке продуктов, эти услуги стали очень востребованными. Разрабатываем сервис «домашний магазин», это вендинговая система, которая основана на доверии: пришёл, взял из холодильника что захотел и пробил в кассе самообслуживания либо активизировал по ключу, и впоследствии деньги со счёта списываются. Иногда простые продукты – такие как молоко, масло, яйца – нужны прямо сейчас, а бежать в магазин далеко. Ассортимент вендинговых аппаратов весьма широк и не будет ограничиваться чипсами и водой.

– Что бы вы хотели пожелать вашим сотрудникам, а также собственникам в МКД, накануне Нового года и на ближайшее время?

– Конечно, здоровья и ещё раз здоровья! Новый год – семейный праздник, и, несмотря на то что 2020­й нам принёс множество всевозможных переживаний, издержек, пожелаю встретить его дома, в кругу семьи, насладиться мгновениями семейной идиллии. Сотрудникам хочу пожелать мужественно донести бремя пандемии до конца. Собственникам – тепла, уюта и понимания, всё-таки подобная ситуация в нашей практике происходит впервые.