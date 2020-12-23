В Челябинске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

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23 декабря 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Подготовка к мероприятию получила положительные отклики от руководителей Федерации фигурного катания на коньках России и оргкомитета.

Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков отметил, что Челябинск не первый раз проводит мероприятия такого уровня, поэтому он не сомневается, что и в этот раз все пройдет отлично.

По его словам, из-за пандемии некоторые спортсмены будут вынуждены пропустить соревнования в Челябинске. Это Дмитрий Алиев, Алена Косторная, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Зато челябинцы увидят на льду других чемпионов, например, призера Олимпийских игр Евгению Медведеву. Она выступит в показательных соревнованиях в последний день Чемпионата – 27 декабря.

Заместитель губернатора Челябинской области, руководитель оргкомитета Чемпионата Вадим Евдокимов подчеркнул, что организаторы приняли беспрецедентные меры по соблюдению мер безопасности в связи с пандемией.

«Причем, это касается не только арены «Трактор», на которой и пройдут соревнования, но и тренировочного катка во Дворце спорта «Юность», и мест проживания спортсменов. Все гости чемпионата, спортсмены, тренеры, судьи, работники Оргкомитета и представители СМИ для участия или работе в мероприятии предоставили справки с отрицательными тестами на Covid-19», – сказал вице-губернатор.

Напомним, Чемпионат пройдет с 24 по 25 декабря в ледовой арене «Трактор». На нем выступят выступят 90 сильнейших фигуристов страны.