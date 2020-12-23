«СР» добилась отмены скандальной застройки в Хабаровске

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23 декабря 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пока хабаровчане борются за сохранение территории рядом с парком «Динамо» и защиты ее от застройки очередным жилым комплексом, на федеральном уровне «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ принимает скандальный закон «О территориях комплексного развития».

Итак, согласно закону, глава региона без учета мнения местных властей может заключить договор с частной фирмой о передаче под застройку целых микрорайонов, в том числе с неаварийными домами.

Причем на инвесторе могут висеть долги, в том числе перед собственными сотрудниками по зарплате. Зато бюджет может взять на себя обязательство перед таким коммерсантом построить дороги, инженерные сети и прочее, и фирма вправе по суду эти деньги из бюджета взять, объяснил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.



Генплан и привила застройки при этом не учитываются, подчёркивает парламентарий, то есть парковые зоны, исторические кварталы, места будущих дорожных развязок, площадки для школ и детских садов могут быть полностью проигнорированы.

- Фактически, это просто право на захват ваших домов с полным игнорированием стратегий развития городов. Причем следующий губернатор ничего с доставшимися ему руинами не сделает: договор есть договор, - комментирует принятие закона Олег Шеин.

Напомним, что «СР» была единственной фракцией, выступавшей против решения о принятии закона.

Что касается Хабаровска, то и здесь именно депутаты-эсеры боролись и борются за изменение регламента землепользования.

- Прискорбно наблюдать, как народные слуги, игнорируя мнение граждан, принимают законы, которые далеко не способствуют сохранению российских городов. Мы бьемся в Хабаровске за территорию близ парка «Динамо», потому что горожане хотят сохранить этот зеленый кусочек в центре города, не допустив на нем возведения очередного жилого комплекса. «Справедливая Россия» собирала подписи хабаровчан – сотни человек категорически против такой застройки на спорной территории, - рассказал председатель регионального отделения «СР» в Хабаровском крае Игорь Глухов.



Напомним, что справедливороссы пытаются не допустить внесения изменений в регламент зоны застройки Р-3.

- Мы хотим сохранить зеленые легкие города. Дело в том, что зона Р3 находится не только в парке «Динамо», но и в других зеленых зонах города. Если изменят правила застройки, то коммерчески выгодные многоэтажки станет возможно строить практически во всех этих местах. Если нам удастся победить, то это может стать отличным примером эффективной борьбы горожан за свои права и против несправедливости чиновников по отношению к сохранению городов, - подчеркнул Глухов.

Тем временем, во время подготовки материала, в ходе своей пресс-конференции врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о том, что застройки в «Динамо» не будет.