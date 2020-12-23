Теперь на 27 млн руб. дешевле: объявлен новый тендер на охрану Дегтярева

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23 декабря 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На сайте госзакупок появился новый тендер на услуги охраны врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Ранее, напомним, он отменил тендер на сумму в 33 млн рублей. В этот раз ограничились пятью миллионами.

На сайте госзакупок указано, что бюджету охрана высшего должностного лица в крае обойдется в 4 780 256, 04 рубля в год. В отличие от первого тендера, от которого на фоне общественного резонанса пришлось отказаться, теперь решено, что для охраны Дегтярева достаточно не семи человек, а только двух, и осуществлять контроль за безопасностью ВДЛ можно не 24 часа в сутки, а 14.

Охранять Дегтярева будут «в местах постоянного, временно пребывания». Охранников обеспечат светлыми сорочками, классическими костюмами темных тонов, галстуками и туфлями также темных тонов. На рабочем месте им запрещено будет пользоваться телефоном без служебной необходимости, спать, читать и разговаривать с гражданами по вопросам, не связанным с собственной компетенцией. Также им нельзя фотографировать, делать аудиозапись и снимать видео без согласования с заказчиком.

Охране будет позволено вызвать вооруженное подкрепление «для пресечения угроз жизни и здоровья ВДЛ, выявления причастных лиц и принятия мер к их задержанию».