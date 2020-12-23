Близ хутора Копанский в Краснодаре появится крематорий

На прошедшей 23 декабря пресс-конференции глава Краснодара Евгений Первышов поделился информацией о строительстве в краевом центре крематория.
Градоначальник заявил, что построят сооружение, вероятнее всего, около нового кладбища возле хутора Копанский. По словам мэра, каждый месяц из кубанской столицы родственники вывозят около двухсот тел в единственный крематорий в Новороссийске. Первышов отметил, что потребность в строительстве есть.
Мэр также заметил, что за год построить крематорий не удастся. Сперва нужно будет организовать конкурс, выбрать победителя и т.д. Строить планируют на основе государственно-частного партнерства.
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