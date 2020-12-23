Близ хутора Копанский в Краснодаре появится крематорий

Аргументы Недели → Общество

23 декабря 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

openbusiness.ru

На прошедшей 23 декабря пресс-конференции глава Краснодара Евгений Первышов поделился информацией о строительстве в краевом центре крематория.



Градоначальник заявил, что построят сооружение, вероятнее всего, около нового кладбища возле хутора Копанский. По словам мэра, каждый месяц из кубанской столицы родственники вывозят около двухсот тел в единственный крематорий в Новороссийске. Первышов отметил, что потребность в строительстве есть.



Мэр также заметил, что за год построить крематорий не удастся. Сперва нужно будет организовать конкурс, выбрать победителя и т.д. Строить планируют на основе государственно-частного партнерства.