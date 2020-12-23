Защита Евгения Тефтелева попросила заменить лишение свободы на штраф

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23 декабря 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Челябинский областной суд рассмотрел дело бывшего мэра Челябинска в апелляционном порядке.

Как сообщали «Аргументы недели», Евгений Тефтелев признан виновным в получении взятки в размере 2,5 млн. рублей. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, штрафа в сумме 37,5 млн. рублей, а также лишением занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 3 года.

Прокуратура Челябинской области не согласилась со столь мягким наказанием и попросила увеличить ужесточить его: лишить на 6 лет 6 месяцев со штрафом до 75 млн. рублей, не допускать на госслужбу в течение 10 лет.

В свою очередь сторона защиты Евгения Тефтелева, ссылаясь на возраст и состояние здоровья осужденного, просила заменить лишение свободы на штраф.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменений. Также стало известно, что из числа смягчающих обстоятельств исключили наличие у экс-мэра государственных наград.