Защита Евгения Тефтелева попросила заменить лишение свободы на штраф

Челябинский областной суд рассмотрел дело бывшего мэра Челябинска в апелляционном порядке.
Как сообщали «Аргументы недели», Евгений Тефтелев признан виновным в получении взятки в размере 2,5 млн. рублей. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, штрафа в сумме 37,5 млн. рублей, а также лишением занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 3 года.
Прокуратура Челябинской области не согласилась со столь мягким наказанием и попросила увеличить ужесточить его: лишить на 6 лет 6 месяцев со штрафом до 75 млн. рублей, не допускать на госслужбу в течение 10 лет.
В свою очередь сторона защиты Евгения Тефтелева, ссылаясь на возраст и состояние здоровья осужденного, просила заменить лишение свободы на штраф.
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменений. Также стало известно, что из числа смягчающих обстоятельств исключили наличие у экс-мэра государственных наград.