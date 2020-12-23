Мэр Краснодара:

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23 декабря 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 23 декабря, прошла пресс-конференция с участием мэра Краснодара Евгения Первышова. Поднимался на ней в числе прочих и вопрос о реконструкции кинотеатра "Аврора".



Комментируя обращение градоначальник заявил, что пандемия на проект никак не повлияла. По словам мэра, все работы ведутся в рамках концессионного соглашения, который заключен с инвестором. Первышов также отметил, что сам по себе проект сложный, так как "Аврора" — объект культурного наследия и его реконструкция требует массы согласований, разработки специальных технических условий и т.д.



Глава кубанской столицы добавил, что в скором времени проект реконструкции презентуют общественности. "Кое-что знаю, кое-что видел, но инициативу нельзя перехватывать у Сергея Галицкого", — заключил он.