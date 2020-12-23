За год в Москве построены 7 станций метро и 15 станций МЦД

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23 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам работы комплекса градостроительной политики и строительства столицы в 2020 году.

«Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об основных направлениях и результатах работы строительного комплекса Москвы в 2020 году и задачах на 2021-2023 годы. Основными задачами работы московских строителей в 2020 году оставались создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2020 года в столице функционируют 1 тыс. 188 строительных площадок.

«По оценкам, вклад Стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19%. На каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает 3-4 руб. частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики», - подчеркивается в сообщении.

В материалах напоминается, что с 13 апреля по 12 мая строительные работы в Москве были временно приостановлены из-за пандемии. Но несмотря на это, ограничения не коснулись строительства стратегически важных для города объектов, таких как метро, МЦД, медицинские учреждения и другие объекты, на которых были задействованы порядка 20 тыс. человек.

«Правительство Москвы разработало и приняло комплекс мер экономической поддержки строительной отрасли, среди которых: отсрочка и рассрочка по платежам за аренду земли до конца года; отмена штрафов за срыв сроков по договорам до конца года; продление срока лицензий и аккредитаций до 1 января 2021 года», - сообщается в материалах.

При этом большой вклад в бесперебойную работу отрасли был внесен цифровизацией административных процедур и государственных услуг.

«Задолго до пандемии застройщики получили возможность получать в электронном виде 22 госуслуги и 19 услуг ресурсоснабжающих организаций», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе также сообщают, что во время действия ограничительных мер это позволило не прекращать ввод объектов в эксплуатацию, продолжать проектировать онлайн и проводить в дистанционном формате публичные слушания по проектам планировок территорий.

«Отдельно стоит отметить меры, принятые на федеральном уровне. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых помогла не просто сохранить, а даже увеличить показатели ввода жилья. По данным на декабрь 2020 года годовой план (3,6 млн кв. м) уже перевыполнен на 17% - фактически введено в эксплуатацию 4,2 млн кв. м жилья. В целом благодаря реализованным мерам поддержки в 2020 году строительная отрасль Москвы не снижала темпы работы и достигла плановых показателей», - отмечается в материалах.

Кроме того, несмотря на пандемию, в этом году было построено 9,36 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,2 млн кв. м жилья. А в целом начиная с 2011 года построено 88 млн кв. м недвижимости, в том числе 35,4 млн кв. м.

«Начиная с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 173 км линий метро и МЦК, 88 новых станций, три дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК», - уточняет пресс-служба.

Также в этом году открыли движение по второму участку Некрасовской линии и примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии метро общей протяженностью 14,3 км линий с шестью станциями - от «Косино» до «Лефортово».

Известно, что до конца 2020 года планируется открыть для пассажиров еще одну станцию БКЛ - «Электрозаводская», а также пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию - переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо».

«Создан задел, обеспечивающий строительство в 2021-2023 годы. 63,6 км линий, 27 станций метро и пять депо. Ведется строительство всех участков БКЛ - самого большого метрокольца в мире. Будут продолжены работы по продлению существующих линий (Сокольнической до «Новомосковской», Люблинско-Дмитровской до «Северного», Калининско-Солнцевской до «Внуково», Арбатско-Покровской до «Гольяново») и строительству новых радиусов (в Коммунарку и Троицк, Рублево-Архангельское и Бирюлево)», - сообщается в материалах.

Всего с 2011 по 2020 год было построено и реконструировано более 250 км ж/д путей и более 50 остановочных пунктов. В том числе, в 2020 году, 46 км и 15 станций МЦД.

«В ближайшие годы планируется завершить строительство/реконструкцию более 20 станций. Ведется разработка решений по взаимной увязке проектов ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» и МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», что позволит оптимизировать сроки строительства и стоимость работ», - говорится в материалах.

Также продолжается работы по строительству III и IV главных путей на Киевском направлении МЖД, строительству шестикилометровой соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, а также по реконструкции участков Москва-Курская - Каланчевская и Москва-Курская - Карачарово.

«С момента открытия поезда МЦД перевезли около 140 млн пассажиров. С запуском МЦД до 12% разгрузились многие станции метро: «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии и Филевской линий, «Фили» Филевской линии, «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, «Царицыно» Замоскворецкой линии, «Киевская» Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий, «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий, «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии. Также до 5% разгрузились вылетные магистрали - Волоколамское, Новорижское, Варшавское и Симферопольское шоссе», - уточняется в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, правительство столицы также поддерживает темпы строительства дорог - не менее 100 км в год. Всего, в 2011-2020 годах было построено 1 тыс. 25 км дорог. Это составляет 18% от существующей улично-дорожной сети. Возведено 295 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 253 внеуличных пешеходных перехода.

«Несмотря на пандемию Covid-19 - в 2020 году обеспечен ввод 115,5 км дорог, 23 искусственных сооружений и 22 пешеходных переходов. Среди ключевых объектов: новая вылетная магистраль проспект Генерала Дорохова - 22 км, 20 искусственных сооружений, два пешеходных перехода; путепровод через ж/д пути МЦК от ул. Пруд Ключики до 1-я Фрезерная – 1,6 км, 1 искусственное сооружение; подземный пешеходный переход через ж/д пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино к станции метро «Фонвизинская» – 192 м; автомобильная дорога к жилой застройке пос. Северный вдоль Савеловского направления МЖД – 2,5 км; связка Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе МГУ им. Ломоносова – 1,3 км, 1 пешеходный переход; транспортная развязка на Киевском шоссе в районе станции метро «Саларьево» – 3,85 км, четыре искусственных сооружения, один пешеходный переход; улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» – 16 км; дорога от пос. Коммунарка до МКАД с транспортной развязкой на 40 км МКАД (дублер Калужского шоссе) – 7,4 км, 2 искусственных сооружения, один пешеходный переход; автомобильная дорога Марьино - Саларьево - 13,65 км, одно искусственное сооружение, один пешеходный переход», - говорится в материалах.

При этом, согласно расчетам Института Генплана Москвы, эффект от программы транспортного строительства в городе с 2011 года по настоящее время составляет: сокращение среднего времени поездки по улично-дорожной сети на девять минут; сокращение доли перегруженных участков на магистральной сети на 18%.

«Очень важно и то, что с 2011 года в Москве зафиксировано значительное улучшение состояния атмосферного воздуха вблизи автотрасс. Снижение среднегодовых концентраций составило: оксида углерода - в три раза, диоксида азота - в 1,3 раза, оксида азота и диоксида серы - в 3,1 раза», - сообщает пресс-служба.

Всего в 2021-2023 голах планируется построить 258 км дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода.

На ближайшие годы ключевым проектом также остаётся строительство новых хордовых магистралей - СВХ, ЮВХ и Южной рокады. Общая строительная длина системы из четырех хорд (включая уже построенную СЗХ) с учетом 186 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 км. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы с населением 7 млн человек.

«В 2020 году была завершена реконструкция развязки МКАД с Волоколамским шоссе. В общей сложности построено 7,7 км дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад суммарной протяженностью 1,8 км. Начиная с 2011 года построено и реконструировано 18 развязок МКАД и 15 вылетных магистралей», - отмечается в сообщении.

Известно, что с 2011 по 2020 год было благоустроено 71,1 км набережных Москвы-реки - Москворецкая, Лужнецкая, набережная Марка Шагала на ЗИЛе, Пресненская и другие набережные, ставшие популярными местами прогулок, занятия спортом и отдыха для москвичей и гостей столицы.

На 2021-2023 годы запланировано благоустройство 121 км городских набережных, а также строительство/реконструкция 16 мостов и создание порядка 40 новых общественных зон отдыха у воды.

Говоря о программе реновации, стоит отметить, что в нее включены 5 тыс. 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м.

«Подобраны 472 стартовые площадки, расположенные во всех округах Москвы, для строительства новых домов общей мощностью 7,5 млн. кв. м. Порядка 20% стартовых площадок находятся на месте домов, расселяемых по программе реновации. Таким образом, правительство Москвы начало формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации. Построено 82 новых дома. В строительстве находятся 175 домов. Ведется проектирование ещё 106 домов. Идет/либо закончено переселение 29,4 тыс. человек из 200 домов (уже переселено 22,9 тыс. жителей)», - говорится в сообщении.

В задачах на 2021-2023 годы планируется также спроектировать и построить новые жилые дома общей площадью 3,8 млн кв. м.

Одним из важных направлений работы в этом году была и социальная инфраструктура города. Она пополнилась 29 зданиями школ и детских садов, 12 зданиями медицинских учреждений, 12 спортивными объектами, шестью о объектами культуры. «Построено несколько крупных образовательных комплексов: в пос. Московский (Киевское шоссе, 23 км, д. 11, стр. 3) - школа на 1 тыс. 150 мест (общая площадь помещений - 21,1 тыс. кв. м);

в районе Северный (Долгопрудная аллея, д. 16) - школа на 900 мест (общая площадь помещений - 16,4 тыс. кв. м). Ключевым проектом 2020 года в сфере здравоохранения стало строительство Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» на 800 коек (50 одноэтажных строений, 14 общежитий в два-три этажа, 6 км подъездных и внутренних дорог, 80 км инженерных сетей). Работы были выполнены вне плана во время общего локдауна. Было задействовано 27 крупных организаций, порядка 20 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники», - подчеркивает пресс-служба.

Более того, большое внимание уделяется развитию спортивных кластеров в Лужниках, на Воробьевых горах, в пос. Северный и Некрасовке.

«Важным достижением 2020 года стало присуждение награды международного конкурса MIPIM Awards Дворцу художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках - как лучшему проекту культуры и спорта.

В 2020 году с участием президента России Владимира Путина в Нагатинской пойме был открыт «Остров мечты» - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений», - сообщается в материалах.

Активное активное развитие продолжается и в «новой» Москве. На ее территории в 2020 году было построено 2,2 млн кв. м недвижимости. Также открыто восемь станций метро и построено 252 км дорог (в в 2020 году - 27 км).

«В планах на ближайший год - строительство 2,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 34 социальных объектов, и 24,7 км дорог. Продолжится строительство Коммунарской и Бирюлевской линий метро и новых дорожных магистралей», - уточняется в материалах.

Пресс-служба мэра и правительства столицы также подчеркивает, что масштабное развитие инфраструктуры возможно лишь при условии грамотного и экономного использования бюджетных средств.

«В 2020 году по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации удалось сэкономить средства бюджета города Москвы в объеме 156,3 млрд руб. Общая стоимость строительства объектов была снижена на 19,7%. Всего за последние 10 лет экспертиза проектов по госзаказу позволила сэкономить свыше 1 трлн руб. Для оптимизации сроков и повышения эффективности строительства в Москве в рамках пилотного проекта внедряются технологии BIM (Building Information Modeling) – информационного моделирования на всем жизненном цикле объекта», - отмечается в материалах.

Иными словами, создается трехмерная модель строительного объекта, с помощью которой можно менять те или иные параметры сооружения и автоматически получать готовые чертежи, визуализации, спецификации и календарный график работ.