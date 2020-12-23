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Аргументы Недели Общество 13+

188 новых ковид-пациентов на Кубани

, 11:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

188 новых ковид-пациентов на Кубани

За 22 декабря в Краснодарском крае выявлено 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Адыгее 90 заболевших.

124 жителя региона выписаны по выздоровлению, в Адыгее на поправку пошло 97 пациентов. При этом 13 кубанцев скончались от опасной инфекции.

Как сообщает ИЦК, всего в России за минувший день выявлено 27 250 инфицированных COVID-19. За сутки 549 пациентов скончались, 24 447 россиян выздоровели.

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