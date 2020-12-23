«Московское долголетие»: за 9 месяцев дистанционной работы проекта количество участников выросло в три раза

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Количество участников проекта «Московское долголетие» выросло в три раза за девять месяцев его дистанционной работы - с 22 тыс. до 70 тыс. человек. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«Проект «Московское долголетие» в 2020 году развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн. Это удобный и безопасный формат, который помогает москвичам старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время дома. С апреля уже проведено более 104 тыс. часов онлайн-занятий, которые были благоприятно восприняты старшим поколением: за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза - с 22 до 70 тыс. человек. Учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, было принято решение оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы была временно приостановлена работа кружков и секций «Московского долголетия», а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С этого момента все мероприятия для старшего поколения поэтапно стали переводиться в онлайн-формат.

На тот момент занятия посещали около 21,5 тыс. человек, было открыто больше 18,3 тыс. групп у 1 тыс. 440 организаций-поставщиков. Сейчас онлайн-занятия проводят 550 организаторов, открыто более 2,5 тыс. групп по 30 направлениям, к которым присоединились больше 70 тыс. человек.

В октябре 2020 года в проекте стартовал новый онлайн-сезон и был расширен перечень доступных занятий. К уже существующим направлениям добавились музыка, театральное искусство, общефизическая подготовка, настольные и интеллектуальные игры. Открыли два новых направления - «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии» («Пеший лекторий»).