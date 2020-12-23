Анастасия Ракова вручила медикам награды за борьбу с коронавирусом

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23 декабря 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные медики получили награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, их вручила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает пресс-служба Анастасии Раковой.

«Мы все вспоминаем прошедший год, он для всех стал неожиданным. Московские медики первыми в России столкнулись с пандемией. Это касается не только тех, кто работает в красной зоне, но и тех, кто остался на основном медицинском фронте - в сфере оказания других видов медицинской помощи. Пандемия длится почти год, и мы не могли оставить москвичей без плановой медпомощи. На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд», - обратилась к медикам Анастасия Ракова.

Указом президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены 40 московских врачей. Медалью Луки Крымского награждены пять медсестер городских стационаров.