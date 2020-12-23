Минздрав Челябинской области опубликовал новую статистику по коронавирусу
23 декабря 2020, 11:06[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
За последние сутки опасную инфекцию подхватили еще 309 южноуральцев.
Пятнадцать человек скончались: девять непосредственно от COVID-19, остальные от тяжелых сопутствующих заболеваний. Всего в регионе насчитывается 33650 случаев заражения с начала пандемии. Сейчас лечение проходят 11 461 человек. По данным на 23 декабря 118 южноуральцев выписаны из больниц.
По мнению специалистов, изменилась картина течения болезни. Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, врачи отмечают волнообразные приступы ухудшения здоровья. Высокая температура тела может снизиться, а через несколько дней опять поднимается.
Напоминаем, что в Челябинской области работает горячая линия минздрава – 8 (351) 240-15-16 и круглосуточная линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
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