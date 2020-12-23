Нами управляют непрофессионалы

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

По отношению к науке самая фатальная ошибка – это, конечно, закон 2013 года «О реформировании Российской академии наук». Пройдёт время, и за этот закон будут отвечать те люди, которые его инициировали и безропотно приняли.



«У, учёных, отобрали все институты и отдали бухгалтерам, чиновникам. Часть людей взяли из нашего управленческого аппарата – тётенек, которые разносили бумажки. Сегодня они нами управляют и командуют. Если раньше я решал проблемы институтов с вице-президентом академиком Н.П. Лавёровым, например, то сейчас нужно звонить этим тётенькам. Ведь нельзя по каждому вопросу обращаться к министру. Вот до чего довели. И мы, академики, смирились, расказывает доктор физико-математических наук, научный руководитель Института океанологии, автор более 200 научных публикаций академик РАН Роберт НИГМАТУЛИН.



- Такое отношение к науке уже было. Мой отец рассказывал мне об этом. В конце 20-х годов прошлого века сформировалась точка зрения, что профессорам доверять нельзя, потому что они «царские», а «пролетарские учёные» ещё не появились. И несколько лет ректорами и деканами были студенты и аспиранты. А потом сформировалась точка зрения, что, для того чтобы учить, не надо быть специалистом. Есть учебники. Прочитал их, пересказал студентам – и достаточно. Сейчас происходит нечто подобное. Чтобы руководить отраслью промышленности или заводом, не нужно быть специалистом, надо быть менеджером. А чтобы руководить академическими учреждениями, не нужно быть учёным».



В экономике тоже преобладают непрофессионалы. Основной двигатель рыночной экономики, согласно экономической теории, – это покупательский спрос. Если вы людям

ничего не будете платить, они ничего и не купят, и не будет никакой экономики. В результате у нас очень неверно делится национальный доход. Он сосредоточен в большой степени у очень богатых и супербогатых, а основная масса населения бедна. Бедными стали учителя, врачи, научные работники и даже профессора. Как они на свои скудные зарплаты будут что-то покупать, чтобы заработала экономика?



За целый ХХ век первые руководители нашей страны наделали большое число дорого обошедшихся нашему народу ошибок, порой преступных. При этом они всегда были вне критики, а после их смены они становились отрицательными персонажами.



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