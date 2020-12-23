Под окнами детской больницы в Челябинске сыграет оркестр и выступят клоуны
23 декабря 2020, 09:58[ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]
Дети услышат новогоднее попурри и увидят новую программу, которую исполнят клоуны «Семья Пилюлькиных».
Необычное шоу организует благотворительный фонд «Искорка». «Дорогие дети и родители, кто сейчас в больнице! В ЧОДКБ сегодня будет жара. Ну, во-первых, и погоду теплую обещают. Да, и праздник новогодний должен растопить грусть всех, кто в предпраздничные дни находится на лечении!», – говорится в сообщении сотрудников фонда.
Под окнами больницы выступит оркестр Росгвардии, который исполнит музыкальную пьесу – попурри. Развеселят ребят клоуны из «Семьи Пилюлькиных».
В «Искорке» пояснили, что из-за пандемии в Челябинской областной больнице запрещены мероприятия и визиты волонтеров, а детям очень хочется праздника… Именно поэтому новогоднее представление решено организовать в таком формате.
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