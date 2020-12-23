Московскому ГУМу грозит штраф за нарушения мер против COVID-19

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23 декабря 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ГУМ на Красной площади могут оштрафовать за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

«ОАТИ было проведено обследование в торговом центре «ГУМ» на Красной площади в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТРЦ, а также требований социального дистанцирования. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ «ГУМ» будет приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», - сказал Поповский.

Главный инспектор отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. руб., а в случае, если в результате нарушений будет нанесен вред здоровью человека, - до 1 млн руб.