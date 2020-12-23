Челиндбанк начал выпуск кредитных карт с кэшбэком

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С новыми кредитными картами клиенты могут не только тратить, но и зарабатывать, совершая покупки.

Челиндбанк внедрил программу лояльности по кредитным картам. Теперь владельцы новых кредитных карт банка Visa Classic будут получать кэшбэк за покупки по карте. Условия начисления кэшбэка аналогичны программе лояльности «Золотой кэшбэк» для дебетовых карт Visa Gold:

5% - общественный транспорт и такси;

2% - аптеки, аптеки, медицинские центры, спорттовары;

1% - прочие покупки.

Кредитная карта с кэшбэком это:

быстрый банковский кредит, доступный в любое время и в любой точке мира;

удобное и безопасное платежное средство;

дополнительный доход в виде кэшбэка.

Кэшбэк по кредитным картам Челиндбанка начисляется рублями в конце расчетного периода и может быть потрачен на дальнейшие покупки.

Программа лояльности действует как для кредитных карт с льготным периодом, так и для карт в рамках зарплатных проектов. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно.

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