Сергунина: в городском приложении «Моя Москва» стартовало тестирование голосового помощника

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23 декабря 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новый интерфейс запущен пока в пилотном режиме для части пользователей.

В городском мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, новый интерфейс помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужную информацию. Для этого достаточно задать вопрос голосом в свободной форме.

«В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса — первый этап в развитии голосового интерфейса. Сейчас новый раздел доступен в тестовом режиме для 10 процентов пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг. Среди них передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверка наличия счетов за коммунальные услуги, отмена записи к врачу и проверка баланса лицевого счета «Москвенок».

Чтобы получить услугу, нужно озвучить вопрос, нажав на специальный значок. В ответ помощник отобразит на экране запрошенную информацию либо окно для получения услуги.

В дальнейшем функционал будет расширяться. В перспективе пользователи приложения «Моя Москва» смогут получать большинство услуг полностью в разделе «Голосовой помощник». При этом возможность привычного получения услуг в разделах приложения, таких как «Мой дом», «Медицина», «Ребенок в школе» и другие, сохраняется.

Раздел «Голосовой помощник» функционирует на базе двух блоков. Первый отвечает за распознавание и синтез речи. Сначала робот слушает человека и преобразует его речь в текст. На втором этапе нейронная сеть обращается к базе знаний, где находит нужную информацию и отправляет ее в качестве ответа обратно.

Применение технологий распознавания и синтеза речи набирает обороты. Сегодня немалая часть запросов в поисковых системах осуществляется при помощи голоса. Сервисы, имитирующие естественную речь человека, внедряются в отдельные гаджеты.

Приложение «Моя Москва» появилось в начале 2019 года. Его можно загрузить на смартфоны на базе iOS, Android.

Пользователи могут узнать новости о городе, получить консультации операторов общегородского контакт-центра, записаться к врачу, оплатить счета за жилищно-коммунальные, транспортные и другие услуги, передать показания счетчиков воды и электроэнергии, а также проверить, как ребенок учится в школе.

Удобство приложения в 2020 году было отмечено иностранными экспертами. В октябре приложение стало серебряным призером международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards в номинации «Эффективность правительства».