Что думают наши меньшие братья о 2020, и что желают нам «получить» в 2021

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Боксер Фима.

Совсем скоро Белый Металлический Бык ударит копытом, куранты пробьют 12 раз, и мы все «войдем» в Новый год! Каким он будет? Астрологи утверждают, что год Быка, к счастью, более спокойный. Мы все в это верим! И ждем чудес! А как иначе? Именно сейчас наступает время чудес, надежд, желаний! Наступает время, когда даже животные разговаривают! А нам бы совсем не грех их послушать…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» проводит «акцию» - «Дадим слово друзьям нашим меньшим»! Что они думают о 2020, и что желают нам в 2021?

Знакомьтесь! Боксер Фима и «мама» Марина (Марина Цирульникова, латвийский врач-ветеринар).

Фото предоставлено из личного архива.

«Всем, всем, всем большой привет! Меня зовут Фима! Я боксер! Мне уже два года, и я самый крутой на районе… Это я так считаю, а «мама» меня всегда одергивает и не разрешает мне показать… какой Я! Если честно, то в этом году она усердно пыталась меня научить уму-разуму, и мы даже ездили на соревнования несколько раз! Но я не понимаю, а зачем мне сидеть смирно или ходить рядом? Так же никто не увидит, что я такой крутой! Моя «мама» ветеринар и она много работает. В этом году от нее особенно часто пахло маленькими щенками, когда она возвращалась домой. А вот в конце года от нее чаще стало пахнуть… собачьим страхом и болью… В такие дни она приходила домой задумчивая или даже злая. С людьми она говорила о том, что этот год довел до того, что многие больше не могут лечить своих четвероногих друзей… Я не понимаю, а как год так может сделать? Я всегда стараюсь успокоить маму… Я очень, очень, очень хочу, чтобы 2021 год так «не пах»! Что для этого надо? Новый год должен быть другим: вернул людям прежние возможности! Вот как я мудро сказал! Очень хочу, чтобы все были здоровы и тогда мы сможем гулять, ездить на соревнования… Обещаю, что я стану даже послушным…. Возможно, послушным!»

Знакомьтесь! Йоркширские терьеры Пэтти и Шэрри, и их «мама» Инна (Инна Бурова, заместитель директора Рижской Классической гимназии, кандидат в депутаты РД)

Фото из личного архива терьеров.

«Приветствуем всех в уходящем 2020 году! Нас зовут Пэтти и Шэрри! Мы – йоркширские терьеры, маленькие и очень активные собачки. Кто-то может подумать, что мы капризные и своенравные, но это не так! Наши хозяева берут нас с собой в походы, в поездки на велосипедах и сплавы по рекам. Мы всегда с радостью поддерживаем любые их идеи! Что мы думаем об уходящем годе? Этот год был непростым для людей, но для нас – собак, он был хорошим. Раньше наши хозяева уходили из дома с утра и возвращались вечером. А в этом году они даже работали дома и проводили с нами больше времени. По вечерам они ходили не в театры или на концерты, а с нами гулять! Это было здорово! Мы хотим пожелать всем людям в 2021 году, чтобы они могли работать, встречаться с друзьями и путешествовать без ограничений! Но, также, чтобы они не забывали больше времени проводить с нами – их четвероногими друзьями!»

Знакомьтесь! Леонбергер Деми и Рози с «родителями» Илзой, Иваром и Денисом.

Леонбергер Деми и Рози. Фото из личного архива.

«Всем, конечно, доброе утро! Как вы поживаете накануне зимних праздников? Простите, мы должны представиться! Rozianna Baltic Leons, Demia Baltic Leons. Мы степенные, воспитанные и спокойные дамы. Еще нашу породу называют… «лев среди собак». Мы имеем крупные формы и черную «маску» на мордочках. Да, мы крупные, но очень грациозные собаки. А вы знаете, что в конце 30-х – начале 40-х годов 19 века Генрих Эссиг из немецкого города Леонбергера скрестил девочку черно-белого ньюфаундленда с сенбернаром? Какова была его цель? Создать собаку похожую на льва. Да, мы похожи, но цели нашей службы другие: мы хорошие охранники, но мы призваны спасать людей, как наши «предки». Мы спасаем людей и в воде, и в снегах, и в лесах. Мы служим человеку! И мы любим очень детей! Эта наша основная черта характера. Между прочим, с нами живет кошка Клео, и мы ее просто обожаем! А еще, если у людей случится беда, например, обрушится здание, то мы обязательно найдем человека под завалом! Какой был год? Сложный, конечно! Будем же реалистами!



Леонбергер Рози на колениях у Дениса. Фото из личного архива.

Не все года являются веселыми, легкими. Нужно спокойно пережить сложный период! Мы понимаем, что сложно… А вы не пробовали утром улыбнуться миру и радостно «погавкать»? Мол, здравствуй день! Ты сегодня будешь прекрасным! Если серьезно, то счастье в том, что мы все живы! А это значит, что в следующем году все мы сможем получить много вкусных косточек и много прекрасных прогулок. А вот наша Клео желает всем мягких подушек! Что же она может еще пожелать? Она же маленькая кошечка, которую мы воспитываем! Терпения, счастья и все ваши мечты исполнятся! А мы тут… рядом! Вы можете на нас положиться!»

Продолжение, конечно, следует…