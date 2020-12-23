В Челябинской области могут появится новые вытрезвители

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23 декабря 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении.

Как сообщает «Южноуральская панорама», документ регламентирует систему правоотношений по организации медвытрезвителей. Он также разрешает открывать их на принципах партнерства с частными организациями. Правда, пока не утверждены правила госпитализации. Дело в том, что перед приемом гражданина его должен в обязательном порядке осмотреть медработник.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что во многих субъектах РФ вытрезвители есть, но региональные и муниципальные власти не могут открыть их по собственной инициативе. Редакция «Аргументов недели», насчитала семь медвытрезвителей в Челябинске.

Также Госдумой приняты поправки в закон «О полиции», которые дают право медикам доставлять граждан не только в медицинские, но и специализированные организации.

По словам главного врача челябинского центра лечения алкоголизма и наркомании Андрея Власова, необходимость такого шага назрела давно.

«После закрытия вытрезвителей пьянчуг стали везти в больницы, где они нарушали общественный порядок, занимали места, которых не всегда хватает и для по-настоящему больных пациентов. Медики давно просили возродить вытрезвители, и вот их голос услышан», – рассказал Андрей Власов.

Он также отметил, что в Челябинске есть частные вытрезвители, где для любителей выпить созданы комфортные условия. Кроме того, врач считает нужным возродить в ЛТП – лечебно-трудовые профилактории, где алкоголиков будут приучать к труду и трезвой жизни.