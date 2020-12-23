Власти Липецкой области потребовали от главврачей подправить отчётность ради получения федеральной помощи

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23 декабря 2020, 00:33 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин и его подчиненные призвали главврачей региона подправить отчётность ради освоения федеральной помощи. Это случилось на закрытом совещании, и чиновники вряд ли обрадовались, когда видеозапись попала в сеть. Потому что это отчетливо показывает, насколько неграмотно и неэффективно построена работа в регионе.

По решению самих же властей, в разгар коронавирусной эпидемии было решено приостановить оказание плановой медицинской помощи, больницы принимали только людей в тяжёлом состоянии. Этим чиновники загнали себя в угол. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) потерял право финансировать больницы и поликлиники, они тут же влезли в долги за лекарства, тепло и коммуналку.

В итоге в фонде лежат 350 неизрасходованных миллионов, но взять их нельзя. Теперь в администрации пытаются найти выход из ситуации, которую сами и создали, заставляя медиков приписывать несуществующие медицинские услуги для отчётов. Замруководителя ТФОМС Елена Бунина так и говорит: «Реестры счетов формируем заново. Других возможностей притянуть эти деньги в субъект нет».

А глава Облздрава Юрий Шуршуков и вовсе пригрозил медикам: «Если мы с вами не сработаем эффективно, кто-то лишится своего рабочего места. И будет крайне тяжело найти такое же благодарное рабочее месть, обеспечивающее лично вас, ваших домашних, ваших детей и близких, регулярно получаемыми деньгами от государства. Не создавайте проблем администрации области».