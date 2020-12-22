Подростка приговорили к сроку в колонии за переписку с сотрудником ФСБ. Он хотел отомстить своим одноклассникам

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 23:15 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Дмитрова приговорил 16-летнего подростка к 1 году и 10 месяцам колонии из-за жалоб в социальной сети на одноклассников. Правда сотрудник ФСБ, с которым мальчишка переписывался, не подозревая об этом, уверен, что он готовился к убийству всех, кто не давал ему спокойно жить в школе.

«Мой подзащитный обсуждал в интернете, в некоторых группах во “ВКонтакте” то, что его травят, над ним издеваются всяческим образом одноклассники, а взрослые закрывают на это глаза и не вмешиваются. Но он не совершал никаких противоправных действий», — цитируют «МБХ медиа» адвоката Даниилу Бермана.

По мнению юриста, молодой человек действительно состоял в паблике “ВК”, который посвящен Колумбайну. Там его и отыскал сотрудник ФСБ, которому парень рассказал, что хочет отомстить обидчикам. Это и стало причиной уголовного дела. Когда в загородном доме, где проживал «неудавшийся мститель» провели обыски, то ничего подозрительного, кроме топора отчима не нашли. Но правоохранители посчитали, что именно он и может стать главным орудием преступления и отправили дело в суд, который с доводами следствия согласился.