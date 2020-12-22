Лидер хабаровских протестов: «СР» - единственная партия, поддерживающая жителей

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22 декабря 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

По мнению экс-кандидата в губернаторы Хабаровского края, нынешнего лидера хабаровских протестов Андрея Петрова, региональные чиновники остаются безразличными к мнению граждан, а единственной партией, поддерживающей протестующих, стала «Справедливая Россия».

Андрей Петров посетил Москву, где встретился с советником президента России Владимира Путина. В ходе встречи Петров рассказал сотруднику аппарата главы государства о требованиях хабаровчан, которые более пяти месяцев выходят на митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, а также попросил об изменении меры пресечения для Фургала. Дальневосточник отметил, что голос хабаровчан в федеральном центре услышали, и это было заметно в том числе во время пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

Что касается ситуации здесь, в Хабаровске, то Петров подчеркнул, что местные чиновники игнорируют требования граждан и отказываются идти на диалог с протестующими. При этом, отметил бывший кандидат в губернаторы, региональное отделение партии «Справедливая Россия» - единственная политическая сила, которая встала на сторону народа. Напомним, что «СР» организовала службу юридической помощи протестующим.

- Одного из наших активистов, активно участвовавшего в нашей кампании 2019 года, избили. Произошло это по политическим мотивам. И тогда мы вышли с лозунгами «Нет насилию». Мы считаем, что должна быть нормальная политическая борьба, нормальная политическая дискуссия, и скатываться на провокации, на насилие неприемлемо. И протестующие тогда эту тему восприняли очень позитивно, - указал руководитель регионального отделения «Справедливой России» Игорь Глухов.

Андрей Петров обратил внимание на то, что большинство из направленных президенту предложений перекликаются с политической программой и инициативами региональных эсеров.

- Позиция «Справедливой России» мне всегда была близка, именно платформа партии, поэтому мы всегда взаимодействуем, - констатировал Петров.

Отметим, что хабарвочанин передал советнику президента предложения, адресованные Владимиру Путину. В списке более 20 пунктов.