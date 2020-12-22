В Хабаровске продолжает работу антикризисная горячая линия профсоюзов

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22 декабря 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пандемия новой коронавирусной инфекции ударила по предприятиям и их сотрудникам, что называется, с размаху. Многие хабаровчане и жители края остались без работы или вынуждены были перейти на другое место, поменять сферу деятельности, чтобы обеспечить себе и семье хотя бы какую-то материальную стабильность. «Нерабочий апрель» принес за собой множество вопросов, вставших перед работниками, ушедшими на вынужденные затяжные нерабочие дни.



Согласно данным Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, на 1 января 2020 года официально безработными были признаны 6 428 человек, а в период с января по февраль численность граждан, признанных безработными составила 2 217 человека – это на 17,5% меньше, чем в тот же период прошлого года. А на 1 декабря работу искали уже 24 642 человека. За январь – ноябрь зарегистрированы как безработные были 35 134 человека. Эта цифра превышает показатель тех же месяцев 2019-го в 2,7 раза. 67,7% из них были уволены с предприятий региона.

Многие оказались в информационной яме: неизвестность, страх перед завтрашним днем и опасения остаться без работы усугубили и без того непростое время так называемой «первой волны» пандемии. На помощь работникам края в очередной раз пришли профсоюзы. Заведующая отделом правовой работы и социальной защиты Союза «Хабаровское краевое отделение организации профсоюзов» Наталья Барбалюк рассказала «Аргументам недели» о том, что больше всего волновало краевых работников в коронакризис.

- Наталья Петровна, в какой период работала профсоюзная горячая линия для помощи работникам?

- Как только президент объявил в апреле нерабочие дни, профсоюзы открыли горячую линию для всех желающих получить консультацию о том, как будет производиться оплата труда в этот период, а также по другим вопросам, касающимся работы в этот период. Горячая линия не закрывалась, она работает до сих пор.

- С какими вопросами к вам обращались граждане?

- В основном люди спрашивали о том, как именно будет производиться оплата в эти нерабочие дни. Работодатель, напомню, был обязан сохранить заработную плату. Работодатели из числа представителей бюджетной сферы свои обязательства перед работниками выполнили. Что касается коммерческого сектора, то работодатели, несмотря на то, что это было незаконным, объявляли простой, предлагали работникам уволиться и обратиться в Центр занятости населения, чтобы получить хоть какие-то деньги. Понятно, что сотрудники возмущались, но и работодателей, которые также остались без денег на зарплату работникам, пожалуй, можно понять. Например, некоторым предлагали уволиться, чтобы получать пособия по безработице, а затем, когда ограничения, затрагивающие деятельность предприятий, были сняты, этих же уволенных сотрудников в полном составе вновь брали на прежние места.

- А что насчет тех, кому пришлось работать в «нерабочий апрель»?

- Были и вопросы, связанные с теми предприятиями, которые не останавливали свою деятельность, например, Психоневрологический диспансер, детские дома. Работники говорили, что их привлекают к работе в эти дни, объявленные нерабочими, но они бы хотели не работать и продолжать получать заработную плату. Я объясняла, что в нерабочие дни никто не может заставить выходить на работу, но и работодателя нужно понимать – ведь он должен каким-то образом обеспечить непрерывный процесс в работе.

- А какие-то нестандартные ситуации были?

- От медиков поступали вопросы, например, такие: если в семье и мать, и отец медики, и им обоим было назначено дежурство в одно и то же время, куда в это время девать детей? Ну, я предложила привезти ко мне, чтобы я посидела с ребенком… то есть, можно сказать, что и до абсурда доходило. Позже, отмечу, были организованы дежурные группы в детских садах. Но основные вопросы – это по оплате и по незаконному увольнению. Отмечу, что возникало недопонимание со стороны сотрудников в возрасте 65+, когда регионы продлевали карантинные ограничения, а пожилые сотрудники находились на больничных листах. Поэтому складывались ситуации, когда вроде бы завтра надо выходить на работу, но имеется постановление о том, что карантин продлен, а вот понимания – будет ли оплачен новый больничный, нет. Это происходило еще и потому, что документы приходили с некоторым опозданием.

- Были ли случаи, когда работников заставляли увольняться? И как им следует вести себя в таких ситуациях?

- Были и случаи давления на людей, когда вынуждали писать заявления по собственному желанию. Что касается требований работодателя написать заявления по собственному желанию, то тут два варианта. Если работодатель действительно обанкротился, у него на самом деле нет денег. Это один вопрос… писать заявление по собственному желанию для работника, конечно, не выгодно. Лучше попасть под сокращение или под ликвидацию предприятия, тогда он получит соответствующие выплаты. Второй вариант, это если сотрудник не хочет «бодаться» с работодателем и тратить свои нервы, то тогда придется писать заявление по собственному желанию.

- Насколько сильно отразились на работниках введенные в крае карантинные меры, какова обстановка сейчас и что ждать от «третьей волны», если она, конечно, будет?

- Работу в этот период, действительно, потеряли очень многие. И в основном, это малый бизнес. На сегодняшний день у нас предприятия не закрываются. Ограничения по ковиду остаются для сферы общепита, кинотеатров. Убытки терпят, в основном, рестораторы, кинотеатры, спортивные клубы, у которых установлены ограничения по посещаемости. Но эти предприятия не попадают в категорию особо пострадавших от пандемии, и я не думаю, что частному бизнесу сейчас будет оказана какая-то поддержка. И если в 2021 году мы получим третью волну пандемии, то эти предприятия – рестораны, кинотеатры и спортивные клубы – вероятнее всего, к сожалению, окажутся банкротами, поскольку на сегодняшний день у них рентабельность практически отсутствует.